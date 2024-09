Greg Olsen sur la vie derrière Tom Brady chez Fox en tant qu’analyste n°1 dans une équipe n°2

Greg Olsen se trouve dans une position étrange. Il est un véritable analyste télévisuel n°1 de la NFL, une valeur sûre après une saison 2023 fantastique qui l’a vu fournir systématiquement des analyses de second niveau, y compris lors du match le plus important qu’un commentateur de la NFL puisse commenter : le Super Bowl.

Mais parce que Fox Corp. a embauché Tom Brady, et parce qu’il serait inconcevable d’un point de vue marketing de ne pas placer le joueur de la NFL le plus célèbre de l’histoire dans votre meilleure équipe de diffusion – surtout avec un contrat de 10 ans et 375 millions de dollars – Olsen se retrouve à commenter des matchs cette saison avec Joe Davis et Pam Oliver dans l’équipe n°2 de Fox.

Olsen est bien conscient du calcul qui l’attend. Il a abordé la saison 2023 avec l’objectif primordial de rendre la décision de Fox Sports de le remplacer dans l’équipe n°1 aussi difficile que possible pour le PDG Eric Shanks et le producteur exécutif Brad Zager. Il l’a fait avec sa performance. Mais la réalité de la situation est qu’il n’y a pas eu non plus de décision. C’était le siège de Brady si Brady venait, et Brady est là.

Vous n’avez peut-être pas regardé le match entre les Steelers de Pittsburgh et les Falcons d’Atlanta dimanche, mais ceux qui l’ont fait ont vu Olsen commencer la saison 2024 là où il s’était arrêté. Sa plus grande force en tant qu’analyste est qu’il voit les choses loin du ballon. C’est en partie le résultat de ses 14 saisons dans la NFL, où il a vu le jeu à travers le poste d’ailier rapproché.

« Les quarterbacks mènent la ligue et le jeu, mais il se passe tellement de choses sur le terrain », a déclaré Olsen la semaine dernière. « Il se passe beaucoup de choses tout aussi intéressantes et passionnantes en dehors du ballon que, franchement, sans ce genre de choses, il n’y a pas de lancer, pas de réception, pas de course. J’essaie de faire en sorte que lorsque vous regardez notre diffusion, vous en appreniez un peu plus sur la ligne offensive, vous en appreniez un peu sur les pressions de couverture, vous en appreniez un peu sur la protection des passes, mais vous continuiez à suivre le ballon et le quarterback parce que c’est essentiel au jeu et au plaisir de le jouer. »

« Quand les gens quittent un match auquel j’ai participé, j’espère que ce qu’ils retiennent le plus, c’est que ce gars aime le football. Ce gars aime tout, le bon, le mauvais, les matchs moches, les effondrements, les quatrièmes quarts-temps serrés et tout ce qui se trouve entre les deux. Je ne crois pas que les gens regardent à cause des équipes de diffusion. Je pense que les équipes de diffusion améliorent l’expérience de visionnage, mais je ne pense pas qu’elles soient nécessairement le moteur de l’expérience. Cela dit, j’espère que les gens sortiront de nos matchs et penseront : « J’ai entendu deux ou trois choses dans ce match aujourd’hui que personne ne m’a jamais expliquées ». »

La diffusion s’est déroulée sans accrocs dimanche à Atlanta, en partie parce que la nouvelle équipe de production d’Olsen est aussi son ancienne équipe. Lui et Kevin Burkhardt ont travaillé pendant la saison 2021 – lorsque Joe Buck et Troy Aikman étaient encore dans la cabine n°1 de Fox – avec le producteur Pete Macheska et le réalisateur Artie Kempner, qui produisent l’équipe n°2 de Fox. Olsen et Davis ont déjà commenté les matchs ensemble lorsque Burkhardt avait des responsabilités de baseball en octobre.

« Il ne s’agit pas seulement de voir les choses d’un point de vue offensif ou défensif. Il peut parler du point de vue des coordinateurs ou en connaissance de cause, comme s’il était un dirigeant », a déclaré Davis cette semaine à propos d’Olsen. « Je ne veux pas abuser du mot brillant, mais il a la perspective la plus complète que je puisse imaginer. Je suis sûr qu’il y aura des contrats de premier ordre qui finiront par se libérer, et je suis sûr qu’il serait tout en haut de la liste. … Égoïstement, et je sais que c’est égoïste pour Fox, j’espère être son partenaire le plus longtemps possible. »

Olsen a déclaré qu’il n’avait aucune animosité envers Brady et qu’il ne le considérait pas comme un rival en matière de diffusion. Il a déclaré qu’il avait appris à connaître Brady un peu pendant l’intersaison et qu’il était convaincu de son succès.

« J’ai vraiment aimé connaître Tom personnellement et professionnellement, juste pour lui donner des idées et des perspectives différentes », a déclaré Olsen. « Tom et moi avons toujours eu une relation quelque peu professionnelle. Nous nous voyions avant et après les matchs. C’était très superficiel, surtout une question de chance et de respect. Mais au cours des six ou sept derniers mois, nous avons eu beaucoup plus de conversations personnelles et de temps ensemble. Je lui ai dit : « Mec, je suis là pour aider de toutes les manières possibles. Je ne fais plus ça depuis 20 ans, mais plus que n’importe quel autre gars de l’industrie dans une certaine mesure, je comprends la transition que tu fais parce que c’est la même transition que moi. » Tu passes directement du jeu à tout d’un coup tu commentes le Super Bowl et les meilleurs matchs de la semaine. Je pense que j’ai une perspective sur laquelle il peut compter. »

« Je veux qu’il réussisse. Je veux qu’il réussisse. Je veux qu’il sente que je suis un bon coéquipier. Ce n’est pas différent de ce qui se passerait s’il était entré dans le vestiaire quand j’étais joueur et que nous jouions au même poste. Mon succès ne dépend pas de Tom. Le fait que Tom soit vraiment bon ne me rend pas moins bon, et le fait que Tom soit mauvais ne me rend pas meilleur. Fox a deux équipes de premier plan, et c’est ainsi que je vois les choses. Mais j’en ai parlé à Joe : je veux que les gens pensent que Joe et moi sommes la meilleure équipe de la télévision. Peu importe que nous soyons l’équipe B. »

La première diffusion de Brady a été mitigée, mais à moins d’imprévu, la cabine du Super Bowl LIX du 9 février appartient à Brady et Burkhardt. Fox Sports devrait cependant trouver un moyen créatif de faire d’Olsen une partie importante de sa couverture du Super Bowl. Je suggérerais d’avoir Olsen sur le terrain et de l’utiliser occasionnellement comme second analyste unique sur quelques jeux. Ce serait une utilisation créative de son talent.

« J’adorerais faire partie du Super Bowl, mais personne ne m’en a parlé jusqu’à présent », a déclaré Olsen. « Je n’en sais rien. Mais j’adorerais en faire partie. Il existe de nombreuses façons d’intégrer différents talents dans une émission, mais nous n’avons pas encore eu de discussions à ce sujet. »

