Greg Olsen: les chefs doivent oser Jalen Hurts pour les battre au Super Bowl

Jalen Hurts a aidé les Eagles de Philadelphie à atteindre le Super Bowl.

Si vous regardez les statistiques des séries éliminatoires du quart-arrière, Hurts a eu du mal à aider Philadelphie à jouer dans le Super Bowl LVII. Il a lancé pour 154 verges et deux touchés, ajoutant 34 verges au sol et un touché au sol, lors de la victoire 38-7 des Eagles sur les Giants de New York lors de la ronde de division. Dans le match de championnat NFC, Hurts n’a lancé que 121 verges tout en se précipitant pour 39 verges et un touché lors de leur victoire 31-7 contre les 49ers de San Francisco.

Les performances de Hurts en séries éliminatoires pour piétons sont survenues après avoir lancé pour 229 verges avec une interception dans une victoire de 22-16 contre les remplaçants des Giants lors de la finale de la saison régulière, au cours de laquelle il est revenu d’une absence de deux matchs en raison d’une blessure à son lancer. épaule.

Greg Olsen, analyste principal de la NFL chez FOX Sports, qui a appelé le match de championnat NFC sur FOX, a convenu avec Colin Cowherd que la balle profonde de Hurts était un peu décalée depuis son retour de la blessure lors d’une apparition sur “The Herd”. Mais il pense que la grande question à laquelle il reste à répondre est de savoir si les Eagles ont retenu Hurts en raison de sa blessure ou parce qu’ils n’ont pas eu besoin de lui pour gagner beaucoup dans leurs victoires en séries éliminatoires.

“Ils ne l’ont pas fait à un volume élevé. Ils n’ont pas participé à ce genre de fusillade”, a déclaré Olsen. “Leur chemin ici vers le Super Bowl a été relativement léger, n’est-ce pas? Ils ont battu New York – en seconde période, ils se lancent dans un jeu de transfert et de course. Et puis nous savons tous ce qui s’est passé dans le match de championnat NFC où ils n’a pas vraiment eu besoin d’opérer en seconde période car San Francisco n’a pas pu tenter de passe en avant.

“Donc, sur le chemin pour arriver ici, dans la mesure où Jalen Hurts est obligé de jouer le quart-arrière, obligé de jouer dans la poche, [hasn’t been answered]. Je ne pense pas que ce soit un coup sur Jalen, parce que nous avons vu à certains moments cette année où ils devaient marquer 30 points, ils le pouvaient. Il peut le faire. Il ne l’a tout simplement pas fait depuis la blessure, donc je pense qu’il y a un peu d’inconnu.”

Avec le grand inconnu entourant Hurts et son épaule de lancement, Olsen pense que le coordinateur défensif des Chiefs, Steve Spagnuolo, devrait entrer dans le Super Bowl avec une seule approche.

“Si vous êtes Kansas City et que vous êtes Spags, vous voulez le savoir”, a déclaré Olsen. “Je sais que le gamin peut le faire. C’est un candidat MVP pour une raison. C’est un joueur fantastique. Est-ce un produit de la blessure qu’ils ne sont pas [throwing it as much]? Ou est-ce parce qu’ils font exploser tout le monde pour ne pas lui demander de le faire ? Je pense que le dimanche du Super Bowl, si je suis Spags, je mets un huitième gars dans la boîte et je dis: ‘Allez-y Jalen Hurts, battez-moi.'”

Olsen, qui appelle le Super Bowl sur FOX et l’application FOX Sports (18h30 HE), a déclaré qu’il pensait que l’épaule de Hurts était “OK” sur la base de conversations qu’il avait eues avec des membres de l’organisation des Eagles. Pourtant, il pense que les deux parties devraient décharger tout ce qu’elles ont, les Chiefs forçant Hurts à lancer et Hurts devant faire physiquement tout ce qu’il faut pour remporter la victoire.

“Je ne pense pas qu’ils le considèrent comme limité”, a déclaré Olsen. “Tous les trucs RPO, toutes les lectures de zone, toutes les courses de quart-arrière conçues, je ne pense pas que nous allons le voir vraiment glisser et vraiment se donner là-bas comme il l’a fait entre le dernier match de la saison régulière et le Je pense que c’était juste une protection.

“Je pense que dimanche, tous les paris sont ouverts.”

