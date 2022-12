Greg Norman n’accorde «aucune attention» à Rory McIlroy et Tiger Woods et insiste sur le fait qu’il reste en tant que PDG de LIV | Nouvelles du golf

Greg Norman a riposté aux critiques de Rory McIlroy et Tiger Woods

Greg Norman dit qu’il n’est pas le moins du monde dérangé par les critiques des golfeurs du PGA Tour Tiger Woods et Rory McIlroy et insiste sur le fait qu’il va rester en tant que PDG de LIV pendant “très longtemps”.

Alors que la querelle acrimonieuse entre les deux tournées se réchauffe, Norman a déclaré samedi qu’il ne prêtait aucune attention à ce que disaient Woods et McIlroy.

Plus tôt cette semaine, Woods a déclaré que Norman “doit partir”, le même sentiment que McIlroy a exprimé le mois dernier.

“Je ne prête aucune attention à McIlroy et Woods, n’est-ce pas?” Norman a déclaré au golfeur d’aujourd’hui. “Ils ont leur ordre du jour pour une raison quelconque. Ils disent ce qu’ils veulent dire. Cela n’a aucune incidence ni aucun effet sur moi. Je vais être avec LIV pendant très, très longtemps.”

La nouvelle tournée, soutenue par les Saoudiens, a fait fuir de nombreux golfeurs de la PGA en raison de paiements financiers plus élevés.

Pendant ce temps, les golfeurs fidèles au PGA Tour ont été contrariés par le fonctionnement de LIV, dirigé par Norman.

Il y a aussi la question des deux parties qui intentent une action contre l’autre. Woods a déclaré que les deux tournées ne peuvent pas trouver la paix tant que Norman n’est pas démis de ses fonctions de leader.

“Je vois qu’il y a une opportunité si les deux organisations suspendent leur litige”, a déclaré Woods mardi au Hero World Challenge, où il est l’hôte de l’événement. “Mais c’est le problème … ils doivent suspendre cela. Et qu’ils le fassent ou non, il n’y a aucune volonté de négocier si vous avez un litige contre vous.

“Donc, s’ils ont tous les deux un séjour, puis une pause et ensuite ils peuvent se rencontrer et trouver quelque chose, alors peut-être qu’il y a quelque chose à avoir. Mais je pense que Greg doit d’abord partir, puis évidemment intenter un procès contre nous et puis notre contre-poursuite contre eux, ceux-là devraient alors être suspendus également. Alors nous pouvons parler, nous pouvons tous parler librement.

Les remarques de Woods étaient similaires à celles faites par McIlroy lors du DP World Tour Championship le mois dernier.

“Je pense donc qu’il y a quelques choses qui doivent se produire”, a déclaré McIlroy. “Donc, il y a évidemment deux procès en cours à la minute – il y a PGA Tour contre LIV, et il y a celui-ci qui arrive avec le DP World Tour en février. Rien ne se passera si ces deux choses continuent, surtout – ouais, vous ‘re limité dans ce que vous pouvez faire.

“Et puis je pense que d’après ce qui se passe avec ces deux choses, il y a quelques choses que j’aimerais voir du côté LIV qui doivent se produire. Je pense que Greg doit y aller. Je pense qu’il a juste besoin de quitter la scène à gauche. Il est a fait sa marque, mais je pense que c’est maintenant le bon moment pour dire en quelque sorte, écoutez, vous avez ce truc sur le sol, mais personne ne va parler à moins qu’il y ait un adulte dans la pièce qui puisse réellement essayer de réparer les clôtures .”

Norman pense qu’il peut être le seul à réparer les clôtures malgré ce que pensent Woods et McIlroy.

“Bien sûr, cela peut arriver sous ma direction”, a expliqué Norman. “Je veux dire, Tiger pourrait être un messager, n’est-ce pas? Qui sait. Tout ce que je sais, c’est que nous allons continuer à faire ce que nous faisons avec LIV, et nous allons simplement continuer à avancer.”

En fait, le double vainqueur majeur et World Golf Hall of Famer dit qu’il fait un travail remarquable en dirigeant LIV.

“Peu importe où je vais dans le monde, personne – pas une seule personne – n’a dit que ce que je fais était stupide ou mal”, a déclaré Norman.