Ce n’était pas vraiment un joyeux Noël pour le clan normand.

Greg Norman a posté une photo sur Instagram depuis un lit d’hôpital le jour de Noël, et son fils, Greg Norman, Jr., a publié une photo disant que lui et sa fiancée avaient été testés positifs pour le virus COVID-19.

L’aîné Norman, deux fois champion de l’Open, avait déclaré la veille de Noël qu’il était en quarantaine, souffrant de symptômes compatibles avec COVID. Norman vit à Jupiter, en Floride.

«Je viens de téléphoner à mon médecin et même si j’ai fait un test mardi et que les résultats sont revenus hier (mercredi), ce qui était négatif, je présente des symptômes légers de COVID, pas trop sûr. Je me sens très grippal, j’ai une fièvre légère, j’ai de la toux, j’ai des courbatures et des douleurs, j’ai un léger mal de tête, donc je suis en auto-quarantaine », a déclaré Norman jeudi. «Je ne veux pas risquer d’affecter mes amis ou mes proches autour de moi.»

Mais vendredi, il a publié le message suivant sur Instagram:

«Cela résume tout. Mon jour de Noël. Au nom de millions de personnes, f— CoVid. Cela met cela derrière nous pour ne plus jamais en faire l’expérience.

Norman avait participé au championnat PNC le week-end dernier avec son fils, Greg Jr., et le duo a terminé dans le top 10, mais le jeune Norman a également posté le jour de Noël, affirmant que sa fiancée et lui avaient tous deux été testés positifs, même si leur santé s’améliorait.

Il a ajouté: «Michelle et moi terminons malheureusement l’année avec un diagnostic positif de COVID. YA. Pas de Noël avec la famille: / «

Greg Norman Jr.et Michelle Thomson doivent se marier le 6 mars 2021.