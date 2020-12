La légende du golf australien Greg Norman est rentré de l’hôpital après avoir été testé négatif au coronavirus.

L’homme de 65 ans, qui vit aux États-Unis, a passé le jour de Noël à l’hôpital craignant d’avoir attrapé le virus mortel, partageant des photos de son séjour sur les réseaux sociaux.

Mais le requin a depuis été testé négatif et a été libéré de l’hôpital pour s’auto-isoler dans sa maison d’hôtes avec son chien de compagnie bien-aimé.

La légende du golf australien Greg Norman (photographié avec son chien Apollo) est rentré de l’hôpital après avoir contracté un coronavirus

« Ils m’ont libéré pour continuer à me mettre en quarantaine à la maison sous traitement médicamenteux dans notre maison d’hôtes, loin de la maison principale. Je n’ai pas encore mes résultats de test PCR Covid », a déclaré Norman dans un message sincère sur Instagram.

«Jusqu’à ce que j’obtienne deux tests négatifs consécutifs, je continuerai à m’isoler avec mon chien Apollo qui me tient compagnie.

Norman aurait contracté le virus, ce qui explique ses symptômes et son hospitalisation, mais son test négatif jette ce diagnostic en doute au moins jusqu’à son test de suivi.

« Le mercredi quatrième jour d’incubation après avoir été exposé, des symptômes se sont élevés là-bas, la tête laide – fièvre, douleurs articulaires et musculaires, en particulier dans le dos et maux de tête.

C’est ce qui m’a fait admettre moi-même le jour de Noël car je voulais connaître mon statut chez CoVid pour la santé et la sécurité de tout mon entourage. J’ai eu une radiographie pulmonaire et un test sanguin où 2 marqueurs sont apparus, ce qui a amené le docteur à dire, supposons que vous êtes positif avec ces symptômes et ces marqueurs.

Norman a décrit la quarantaine comme un « endroit moche où être » la veille de Noël, mais l’icône du sport australien a déclaré qu’il devait protéger sa famille.

«Je ne veux tout simplement pas mettre en danger ma famille, mes amis ou mes proches autour de moi», a-t-il déclaré.

Pas même une semaine plus tôt, Norman participait au tournoi du championnat PNC à Orlando, en Floride.

Norman et son fils Greg Norman Jr. ont terminé neuvième du tournoi père-fils.

La légende australienne du golf Greg Norman (photographié à l’hôpital) a été diagnostiqué avec un coronavirus

«Quand je suis revenu d’un tournoi de golf la semaine dernière, je me suis mis en quarantaine dimanche soir là où je suis aujourd’hui.

« J’ai testé négatif sous la bulle du PGA Tour pour le tournoi et encore un autre test négatif mardi dernier. »

Pendant son séjour à l’hôpital, Norman a publié une diatribe chargée de jurons sur le virus paralysant.

L’homme de 65 ans, qui vit aux États-Unis, a passé le jour de Noël à l’hôpital après avoir attrapé le virus mortel, partageant des photos de son séjour sur les réseaux sociaux

Il a partagé une photo d’un agent de santé vêtu d’un équipement de protection individuelle debout devant la porte de sa chambre.

«Cela résume tout. Mon jour de Noël. Au nom de millions de personnes, f ** k Covid », Norman a sous-titré une photo de lui-même vêtu d’un sweat-shirt gris et d’un masque noir.

‘Obtenez cette merde derrière nous pour ne plus jamais en faire l’expérience.’

Il a partagé une autre photo d’un agent de santé vêtu d’un équipement de protection individuelle se tenant devant la porte de sa chambre.

Norman Jr et sa partenaire Michelle ont également été contraints à l’isolement pour Noël après avoir été testés positifs au coronavirus.

Sur la photo: Norman joue son tir du quatrième tee lors de la dernière manche du championnat PNC au Ritz-Carlton Golf Club Orlando le 20 décembre 2020 à Orlando

Norman Jr. et sa partenaire Michelle ont également été contraints à l’isolement pour Noël après avoir été testés positifs au coronavirus. «Michelle et moi terminons malheureusement l’année avec un diagnostic positif de Covid. YA. Pas de Noël avec la famille », a-t-il écrit sur Instagram avec cette photo

«Michelle et moi terminons malheureusement l’année avec un diagnostic positif de Covid. YA. Pas de Noël avec la famille », a-t-il écrit sur Instagram.

Norman Jr a déclaré que Michelle avait souffert de fièvre pendant quatre jours, de courbatures, de migraines, alors qu’il n’avait ressenti qu’un léger mal de tête.

«Un virus si étrange, j’ai à peine ressenti une chose et Michelle a été durement touchée», a-t-il écrit.

«Michelle est incroyablement saine et extrêmement en forme.

«Nous pensons tous les deux que nous sommes allés au-delà des protocoles pour éviter le virus. Restez en bonne santé tout le monde.

Norman Jr. est photographié avec sa partenaire Michelle. La paire a également été testée positive au Covid-19

Cette photo du sportif marchant sur la plage est devenue virale, avec la forme de sa virilité clairement visible sous les plis de son boardshorts

Norman est considéré comme l’un des plus grands golfeurs de tous les temps, ayant passé 333 semaines en tant que n ° 1 mondial dans les années 1980.

Depuis qu’il s’est éloigné du golf professionnel, Norman s’est bâti une réputation de concepteur de parcours de premier plan – un travail qui lui a valu des millions.

Il passe également ses journées à explorer le monde et à maintenir un régime d’exercice strict.

Le golfeur a stupéfié les fans le mois dernier lorsqu’une photo qu’il a publiée sur Instagram est devenue virale.

La photo montrait le sportif marchant sur la plage, avec la forme de sa virilité clairement visible sous les plis de son boardshort.

Un adepte a même plaisanté en disant que le célèbre surnom de golf de Norman «The Shark» devrait être remplacé par «The Snake».

Norman a noué le nœud avec cette troisième épouse, Kirsten Kutner, 50 ans (à gauche) en 2010, et le couple est toujours marié.

Norman s’est marié avec cette troisième épouse, Kirsten Kutner, 50 ans, en 2010, et le couple est toujours marié.

Le couple a célébré son anniversaire en novembre de cette année.

« Voici 10 ans de ces magnifiques couchers de soleil que nous avons partagés et des moments spéciaux avec une belle personne spéciale et sa femme Kirsten Kutner », a-t-il écrit sur Instagram.

«Chaque jour mieux que le précédent.

Mme Kutner a également rendu hommage à leur décennie ensemble sur son Instagram.

Elle a écrit: « Voici notre lien indestructible et un million de petits moments qui nous ont rapprochés encore plus, en particulier cette année difficile. »

«J’ai tellement de chance de partager une vie magnifique avec toi.