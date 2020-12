Un jour après être rentré chez lui après une visite aux urgences en raison des symptômes du COVID-19, Greg Norman, le World Golf Hall of Famer, a annoncé qu’il était de retour à l’hôpital dimanche après-midi.

Norman a déclaré qu’il s’attendait à être libéré plus tard dimanche après avoir reçu un traitement aux anticorps.

«Maintenant de retour à l’hôpital après avoir obtenu un résultat positif à mon test PCR CoVid», a posté Norman sur son Instagram. «Obtenir une perfusion d’anticorps Bamlanivimab. Le chemin vers un rétablissement complet. En espérant être plus tard dans la journée.

«Je tiens à remercier les excellents médecins infirmiers autorisés et le personnel du Palm Beach Gardens Medical Center pour leur dévouement et leur professionnalisme incroyables pour soigner et soigner les patients dans le besoin face à CoVid pour obtenir cette perfusion. Ils ont mon plus grand respect.

Norman est également allé plus en détail sur ce qu’il avait vécu.

«Aussi à tous, veuillez prendre cela très très au sérieux», a-t-il écrit. «Si vous l’obtenez, les variations et l’intensité des symptômes varient d’une personne à l’autre. Je suis en forme et fort et j’ai une grande tolérance à la douleur, mais ce virus m’a jeté la merde comme je n’en ai jamais connu auparavant. Douleurs musculaires et articulaires à un autre niveau. Des maux de tête qui ressemblent à un ciseau qui traverse votre tête en train de gratter des petits morceaux à chaque fois, de la fièvre, des muscles qui ne voulaient tout simplement pas travailler comme (samedi) promener mon chien Apollo, mes quadriceps et mes fléchisseurs de hanche ne voulaient tout simplement pas travailler à cause de la fatigue.

«Ensuite, mon goût a échoué là où la bière a mauvais goût et le vin le même. Et enfin parfois aux prises avec la mémoire des noms et des choses. Ensuite, il y a l’irritation. Alors faites attention.

