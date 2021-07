Greg Knapp, entraîneur adjoint des Jets, décède des suites d’un accident de vélo

Greg Knapp, spécialiste du jeu de passes des Jets de New York et entraîneur adjoint de longue date de la NFL, est décédé jeudi. Il avait 58 ans.

Jeff Sperbeck, l’agent de Knapp, a déclaré dans un communiqué que son client était décédé jeudi matin.

« Aujourd’hui à 11 h 32 HNP, Greg Knapp (alias Knapper) a été rappelé chez lui au paradis, où il retrouvera son père », a écrit Sperbeck.

Knapp a été hospitalisé samedi après un accident de vélo dans lequel il a été heurté par un seul automobiliste, selon le département de police de San Ramon (Californie).

Knapp s’est joint au personnel de l’entraîneur de première année des Jets, Robert Saleh, cette intersaison pour servir de voix vétéran au sein du personnel offensif après avoir passé les trois dernières saisons avec les Falcons d’Atlanta. Il devait encadrer le quart-arrière recrue et le deuxième choix au classement général Zach Wilson cette saison.

« La perte d’un être cher est toujours un défi, mais elle est plus difficile lorsqu’elle est complètement inattendue », a déclaré Saleh dans un communiqué. « Charlotte, Jordan, Natalie et Camille, veuillez accepter nos plus sincères condoléances. Greg avait une telle paix intérieure en lui que les gens semblaient toujours se tourner vers. Il a vécu la vie d’une manière aimante qui l’a aidé à se connecter avec des gens de tous les horizons. d’une manière unique. Au cours de son court séjour ici, je pense que les membres de cette organisation ont eu la chance de faire l’expérience de cette connexion. Greg, merci pour tout ce que vous avez partagé avec nous, vous nous manquerez frère. »

Il a été entraîneur du quart-arrière des Broncos de Denver de 2013 à 2016, travaillant avec le quart-arrière du Temple de la renommée Peyton Manning pour aider la franchise à remporter sa troisième victoire au Super Bowl de la saison 2015.

« Les Broncos de Denver ont le cœur brisé par le décès soudain et tragique de Greg Knapp, qui était un entraîneur exceptionnel et une personne encore meilleure », a déclaré l’équipe dans un communiqué. « Au cours de ses quatre années en tant qu’entraîneur de nos quarts-arrières, Greg a joué un rôle déterminant dans deux apparitions au Super Bowl et dans notre course au championnat en 2015. Le travail qu’il a fait en tant qu’entraîneur des quarts-arrières pendant notre saison du Super Bowl 50 a été magistral. Il a navigué dans une situation unique avec sang-froid et instincts, nous gardant sur la bonne voie avec son comportement équilibré, sa capacité d’enseignement exceptionnelle et sa nature bienveillante.

« Des grands de tous les temps comme Peyton Manning aux jeunes joueurs qui débutent leur carrière, Greg était un confident de confiance et la définition même d’un « quart-arrière chuchoteur ». Plus important encore, les liens et les amitiés qu’il a forgés avec les joueurs, les entraîneurs et le personnel – ainsi qu’avec leurs familles – étaient authentiques et spéciaux.

« Nous nous souviendrons tous de Knapper pour sa gentillesse, son humour et son approche amusante de la vie. Notre organisation présente ses plus sincères condoléances à l’épouse de Greg, Charlotte; ses filles Jordan, Natalie et Camille; et toute la famille Knapp. «

Knapp a également été coordinateur offensif des Falcons, des Oakland Raiders, des Seattle Seahawks et des 49ers de San Francisco.

Les Jets doivent se présenter au camp d’entraînement le 27 juillet.