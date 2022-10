Greg Joswiak confirme qu’Apple passera de Lightning à USB-C à l’avenir

Le vice-président du marketing mondial d’Apple, Greg Joswiak, s’est prononcé sur l’adoption récente par l’Union européenne d’une nouvelle loi qui oblige tous les smartphones vendus dans les 27 pays de l’UE à adopter des ports de charge USB-C d’ici l’automne 2024, ce qui obligera Apple et tous les autres fabricants de smartphones à se conformer pour vendre légalement leurs appareils dans les États membres de l’Union européenne.

S’adressant au vice-président senior du génie logiciel d’Apple, Craig Federighi, dans une interview avec Joanna Stern du Wall Street Journal, Joswiak, connue sous le nom de “Joz”, a déclaré qu’Apple n’avait “pas d’autre choix” que de se conformer à la nouvelle loi, confirmant qu’Apple passera de le connecteur Lightning vers USB-C avec les futurs produits.

D’ici l’automne 2024, l’USB Type-C deviendra le port de charge commun pour tous les téléphones portables, tablettes et appareils photo dans l’UE, les montres intelligentes et les petits appareils tels que les trackers de santé étant exemptés de la décision lorsque le matériel est trop petit pour offrir un USB- Port C.

Pour qu’Apple continue de vendre légalement l’iPhone dans les États membres de l’Union européenne, le port de charge USB-C doit être adopté au plus tard en 2024, bien que des rumeurs suggèrent Apple présentera son premier iPhone USB-C à partir de l’année prochaineun an avant l’échéance.

“Nous devrons nous conformer”, a déclaré Joz en parlant avec Stern.

Évidemment, nous devrons nous conformer. Nous avons pas le choix.

L’Union européenne a poussé les fabricants, dont Apple, à adopter l’USB-C dans le but de réduire les déchets électroniques et de rendre l’UE plus durable, avec le groupe annonçant plus tôt cette année qu’il avait l’intention d’adopter la nouvelle loiqui a maintenant reçu l’approbation.

