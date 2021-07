Greg Inglis libéré du contrat des Warrington Wolves après qu’une blessure aux ischio-jambiers l’exclut à long terme | Nouvelles de la ligue de rugby

Greg Inglis a été libéré de son contrat Warrington

Greg Inglis a été libéré de son contrat avec Warrington Wolves avec effet immédiat, a confirmé le club de Betfred Super League.

Le grand australien a fait la une des journaux lorsqu’il a choisi de sortir de sa retraite et de rejoindre les Wolves pour la saison 2021, mais une blessure aux ischio-jambiers subie lors de la septième ronde contre les Huddersfield Giants s’est avérée pire qu’on ne le pensait initialement et l’exclura pendant une période prolongée.

Inglis et Warrington sont donc parvenus à un accord mutuel pour résilier son contrat de joueur, bien que le joueur de 34 ans restera au stade Halliwell Jones dans un rôle de mentor bénévole travaillant avec les jeunes joueurs des Wolves.

C’est malheureux d’en arriver là, mais la blessure est pire que ce que nous pensions au départ. Greg Inglis

« C’est malheureux d’en arriver là, mais la blessure est pire que ce que nous pensions au départ », a déclaré Inglis. « Peu de gens ont l’opportunité et l’expérience de venir ici au Royaume-Uni et de jouer en Super League, surtout à mon âge, et je tiens à remercier Warrington pour cette opportunité.

« Je n’ai que des éloges pour le club. Ils n’ont été que bons pour moi et mon partenaire et nous ont fait sentir les bienvenus dès la première minute. Ce n’est pas seulement l’équipe, c’est aussi l’organisation qui a fait beaucoup pour nous .

« Je resterai ici à Warrington en tant que bénévole dans un rôle de mentor aidant les jeunes garçons à réussir tout en étant autour du club lui-même et de l’équipe pour aider de toutes les manières possibles.

« J’ai dit dès le départ que je voulais ajouter de la valeur à ce club et c’est ce sur quoi je suis toujours fermement concentré maintenant. »

0:32 Greg Inglis a marqué son premier match depuis deux ans avec un essai alors qu’il aidait Warrington à remporter une victoire 50-26 sur Hull KR Greg Inglis a marqué son premier match depuis deux ans avec un essai alors qu’il aidait Warrington à remporter une victoire 50-26 sur Hull KR

La blessure a limité Inglis à seulement trois apparitions pour les Wolves au cours desquelles il a marqué deux essais, dont un centre lors de ses débuts pour l’équipe lors de la victoire 50-26 à domicile contre Hull Kingston Rovers début mai.

Bien que le temps de jeu d’Inglis ait été limité, le PDG de Warrington, Karl Fitzpatrick, a fait l’éloge de la contribution de l’ancien international australien pendant son séjour au club et est ravi de voir qu’il restera pour partager son expérience avec le futur membres de l’escouade.

« Bien que nous aurions aimé voir Greg en action davantage, il a apporté une valeur énorme à notre organisation avec ses qualités de leader et dans la conduite des normes du club », a déclaré Fitzpatrick.

« Cela témoigne de son caractère qu’il souhaite rester à Warrington jusqu’à la fin de la saison pour continuer à soutenir le groupe de joueurs et à encadrer un certain nombre de nos jeunes joueurs. »