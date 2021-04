Greg Inglis ne jouera pas contre le Hull FC dimanche

L’entraîneur de Warrington, Steve Price, a déclaré qu’il devait retenir l’ancien international australien Greg Inglis, dont le retour a de nouveau été suspendu.

Le centre de 34 ans est arrivé en Angleterre à la fin de l’année pour prendre un contrat d’un an avec les Wolves, mais a échoué les deux premiers tours de Super League et a regardé le match de la Challenge Cup dimanche dernier à Swinton depuis la ligne de touche.

Price a confirmé qu’Inglis, qui a annoncé sa retraite il y a près de deux ans, manquera également le match de dimanche au Hull FC et même s’il ne mettra pas de calendrier pour ses débuts, il insiste sur le fait qu’il n’y a pas eu de hoquet dans la lutte du joueur pour retrouver la forme.

« Il s’entraîne avec notre équipe et se débrouille très bien », a déclaré Price. «Tous les joueurs et le personnel d’entraîneurs sont vraiment excités mais il ne jouera pas ce week-end.

« Il n’y a certainement pas de problème. Nous sommes très satisfaits de sa progression d’où il vient.

«Ce sont de petites mesures de sécurité maintenant, il s’agit de s’assurer que, quand il sort pour jouer pour Warrington, il reste sur le parc et il est en bonne santé pour la saison.

« Il n’est certainement pas si loin. Nous devons le retenir parfois parce qu’il veut faire plus. Je ne veux pas spéculer (sur ses débuts) mais il fait tout ce qu’il peut. »

Tom Lineham manquera Warrington lors des trois prochains matchs

Pendant ce temps, Price dit qu’il a eu des entretiens en face à face avec l’ailier Tom Lineham au sujet de son dossier disciplinaire.

L’ancien joueur de Hull s’est vu imposer une interdiction de trois matches pour avoir frappé le ballon lors de la victoire 32-8 des Wolves sur Swinton, la dernière d’une longue série de suspensions.

Lineham a raté les huit derniers matches de la saison 2020 après avoir été banni pour une « prise d’écureuil » en septembre et, lorsqu’il aura terminé sa dernière interdiction, il aura raté un total de 17 matchs en raison d’une suspension depuis son arrivée au club avant la saison 2016. .

« Tom et moi savons où nous en sommes », a déclaré Price. « Je pense qu’il vaut mieux en rester là.

« Je n’y ajouterai pas de carburant. Nous l’acceptons (la dernière interdiction) en tant que club et les discussions entre moi et Tom resteront entre moi et Tom. »