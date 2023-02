Greg Hands : de préposé à la piscine à président conservateur, le reste et le germanophile qui a remplacé Zahawi

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Oeuh, au moins ils n’ont pas ramené Liz Truss. Toujours une possibilité lointaine, je l’admets, mais on ne sait jamais avec cette cuvée de conservateurs. Ils sont capables de quelques mauvaises surprises.

L’un d’entre eux pourrait s’avérer être Greg Hands, le choix de Rishi Sunak pour la présidence du parti. C’est un banquier, comme on dit, et il a passé quelques années à la City à gagner beaucoup d’argent, on suppose, avant de se lancer en politique. D’après ses apparitions occasionnelles dans les médias, il semble toujours le genre de type brusque, à la limite de l’impolitesse, que l’on s’attendrait à trouver sur un parquet de produits dérivés. On ne peut qu’espérer qu’il n’a pas trouvé le moyen d’être un non-dom dans ce bon vieux temps, mais il a peut-être bien profité de gros bonus de banquier quand il était ce que nous appelions un « yuppy ». Yuppy Hands semble être un bon surnom.

Du côté positif, Hands tiendra plus que le coup avec les journalistes et dans le débat avec le Labour, mais il est capable de laisser tomber le ballon. Il y a quelques années, il a envoyé un tweet moqueur à propos de la chaîne allemande Doner Kebab – “Combien de temps avant d’avoir des fish and chips allemands”. Avec le contrecoup inévitable, il a simplement doublé – “Ce tweet de ce matin a littéralement occupé des milliers de gauchers, à la recherche d’un sens putatif plus large!”. Eh bien, M. Hands, c’est ainsi que cela fonctionne.

Hands est, ou était, l’un de ces ministres d’État qui semble en permanence sous-promu (comme le dévoué et éternel ministre des Écoles Nick Gibb), mais maintenant il peut montrer sa classe. Travailleur acharné, militant acharné, dur d’esprit, Hands est à bien des égards un choix idéal pour le poste, affrontant un parti mal divisé et démoralisé à environ 25 points de retard sur les travaillistes dans les sondages et sur le point de présider une longue récession. Il est “hands on” pourrait-on dire.

Ministre du commerce intermittent sous quatre premiers ministres successifs, la seule chose qui lui manque, c’est une expérience politique de haut niveau : les électeurs ont probablement l’impression qu’ils ont besoin d’un peu plus de douceur en ce moment plutôt que de dures vérités, et Hands n’est pas le type sensible. Cela peut transparaître et devenir inutile – une réponse robuste sur la BBC Aujourd’hui programme bascule trop facilement sur le bord du territoire gaffe. Comme dans les derniers jours de John Major dans les années 1990, la dernière chose dont les conservateurs ont besoin est une succession de chaises de parti ternes, instantanément oubliables et sujettes aux accidents, même si c’est exactement là qu’ils se trouvent maintenant – Hands est en fait la huitième chaise ou coprésident depuis les élections générales de 2019. Allez, nommez-en un, à part Nadhim Zahawi, célèbre pour toutes les mauvaises raisons. Pour autant que nous le sachions, le pire “délit” de Hands a été d’avoir été sanctionné pour usage abusif de la papeterie des Communes – pas un crime capital, mais un crime qui le laisse ouvert au ridicule politique enfantin habituel.

La première tâche de Hands sera de défendre le budget sans réduction d’impôts du mois prochain, qui sera sans doute critiqué par Liz Truss et la droite. Peu de temps après, en mai, Hands sera nécessaire pour endiguer les pertes, puis porter la boîte pour les élections locales à venir et inévitablement désastreuses. Ce n’est donc pas un début facile. En temps normal, la course à la mairie de Londres l’année prochaine, complétée par une récente modification cynique du système de vote, serait une occasion idéale d’organiser un retour des conservateurs, comme Boris Johnson l’a fait pour eux en 2008. Hands est un député de la capitale ( Chelsea et Fulham) donc il est bien placé pour savoir vouloir faire, mais Londres pro-UE et libérale est un territoire moins prometteur ces jours-ci ; et de toute façon, les élections générales de l’année prochaine emporteront probablement les conservateurs. Hands lui-même a une majorité confortable, mais dans un cataclysme, il ne tiendrait même pas son propre siège.

La chose la plus intéressante à propos de cet homme politique de 57 ans, à la floraison tardive et fraîchement ascensionnelle, est qu’il est un germanophile avoué – sa femme Irina est allemande et il a la double nationalité – tout comme leurs enfants. Il a travaillé à Berlin comme un préposé à la piscine dans les années 1980 pendant son année sabbatique et est né à New York. Sa famille est revenue en Angleterre quand il avait sept ans, et il est diplômé de Cambridge avec une première en histoire et une implication active dans la politique étudiante stridente – juste son style. Il parle cinq langues, dont l’allemand et le tchèque, et possède la double nationalité britannique et américaine. Il est, pour reprendre l’expression tristement célèbre de Theresa May, « un citoyen de nulle part », du moins pour certains des antédiluviens de son propre parti.

En tant que Remainer passionné de longue date, germanophile et acolyte de David Cameron, il ne se recommande pas facilement aux membres Ukippy des conservateurs. En tant que secrétaire en chef du Trésor sous Cameron et George Osborne (dont il était et est proche), il représente précisément le type d’orthodoxie du Trésor dont les Trussites pro-croissance se moquent ouvertement. En tant qu’ancien ministre de la “croissance propre”, lui et le nouveau secrétaire “net zéro”, Grant Shapps, seront également considérés avec une certaine méfiance par les négationnistes favorables à la fracturation hydraulique qui sont toujours bien représentés dans les rangs conservateurs. Il devra faire attention à son dos.

La vérité est que dans un parti qui manque rapidement de talents, d’idées et d’énergie politique, Hands, comme Sunak et Jeremy Hunt, le chancelier, est tout ce que les conservateurs ont et ils n’auront qu’à en tirer le meilleur parti, car il sera. Trop, évidemment, aspirent encore à Johnson et Truss; et une faction importante souhaite que le poste de président du parti soit directement élu par les membres plutôt que nommé par le chef. Donc la question est, vont-ils laisser Hands faire le travail ? Les présages ne sont pas encourageants.