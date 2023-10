Greg Fergus commence son mandat de président avec de grandes attentes

D’éminents Canadiens noirs espèrent que Greg Fergus pourra avoir un effet positif sur l’égalité raciale en politique au Canada, même s’ils ne pensent pas que le nouveau président de la Chambre des communes puisse s’attendre à avoir un grand effet sur le ton du débat.

« Greg Fergus, bien qu’il joue un rôle central et objectif au Parlement, il apporte avec lui les expériences que de nombreux Canadiens noirs ont pu vivre au cours de leur vie », a déclaré Chris Thompson, directeur exécutif de la Fédération des Canadiens noirs. a déclaré à CBC News.

« Le fait que ceux-ci puissent être introduits dans l’espace de manière nuancée aidera les autres à apprendre et à accepter le grand besoin de diversité et de mouvement dans toutes les positions. »

George Elliott Clarke, professeur d’anglais à l’Université de Toronto et ancien poète lauréat du Parlement, a déclaré à CBC News que la nomination d’un président noir est historique car elle remet en question une hiérarchie raciale occidentale qui place les Blancs au sommet.

« Cette nomination de Greg Fergus comme président de la Chambre des communes est, bien sûr, un événement majeur en termes d’histoire des Noirs canadiens, d’histoire afro-canadienne et aussi de cette histoire de ce pays », a-t-il déclaré.

L’ancien poète lauréat du Parlement canadien, George Elliott Clarke, a déclaré que la nomination de Fergus était « un événement majeur en termes d’histoire des Noirs canadiens, de l’histoire des Afro-Canadiens et aussi de l’histoire de ce pays ». (Craig Paisley/CBC)

Même si le fait qu’une personne de couleur occupe le fauteuil du Président ne diversifie pas le Parlement, la bureaucratie ou les structures de pouvoir du pays, les experts affirment que la représentation reste importante.

« Quand vous grandissez noir dans ce pays, comme moi, et que vous parcourez le monde et que personne en position d’autorité ne vous ressemble, cela limite la façon dont vous imaginez l’évolution de votre vie et ce que vous pensez pouvoir accomplir en tant que personne. « , a déclaré Debra Thompson, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les inégalités raciales dans les sociétés démocratiques à McGill.

« Avoir Greg Fergus devenir président de la Chambre est assez significatif. Ce n’est pas souvent que nous voyons des Noirs aux échelons supérieurs du pouvoir dans ce pays. La représentation n’est certainement pas tout, mais c’est quelque chose. »

Arielle Kayabaga, députée libérale de la circonscription ontarienne de London-Ouest et coprésidente du Liberal Black Caucus, a été encadrée par Fergus lorsqu’elle a quitté un siège au conseil municipal de London pour faire le saut au Parlement en 2021.

Elle est arrivée au Canada à l’âge de 11 ans après avoir fui la guerre civile au Burundi avec sa famille et a obtenu son diplôme de premier cycle tout en élevant un fils.

Kayabaga a déclaré à CBC News que lorsque les gens traversent le Parlement, ils voient des peintures d’anciens présidents sur les murs – presque tous des hommes blancs.

Arielle Kayabaga, députée libérale de la circonscription ontarienne de London West, a déclaré que la nomination de Greg Fergus au poste de président de la Chambre des communes fera « une différence pour chaque Canadien qui est venu dans ce pays et a bâti sa vie ». (ariellekayabaga.liberal.ca)

« Je pense que cela ne fait pas seulement une différence pour les petits garçons et les petites filles noires. Je pense que cela fait une différence pour tous les Canadiens qui sont venus dans ce pays et ont bâti leur vie », a-t-elle déclaré.

« Lorsque vous pouvez voir quelque chose, vous pouvez être la chose que vous voyez. Si vous ne pouvez pas imaginer être un jour dans une position de leadership parce que personne qui occupe un poste de leadership ne vous ressemble, vous pouvez en réalité vivre toute votre vie sans jamais envisager d’être un dirigeant. impliqué dans le leadership.

Velma Morgan, présidente d’Operation Black Vote Canada, a déclaré que même si les Canadiens noirs qualifiés sont souvent négligés pour les postes de direction, les membres de sa communauté sont « ravis » que Fergus n’ait pas été laissé de côté cette fois-ci.

« Pour notre communauté, nous pouvons voir quelqu’un qui nous ressemble », a-t-elle déclaré. « Et pour tout le monde, cela signifie que nous comptons et que nous avons contribué à notre société et que nous continuons de contribuer à notre société. »

Le président de la Chambre des communes, Greg Fergus, préside sa première période de questions le 3 octobre 2023. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Morgan a déclaré que si quelqu’un avait interrogé les membres de sa communauté il y a quelques semaines, ils « ne pourraient même pas deviner » qui était le Président ou ce que faisait le Président. Cela a changé maintenant, a-t-elle ajouté.

« Non seulement ils savent qui est désormais le Président, mais ils savent également quel est le rôle du Président du Canada », a-t-elle déclaré. « Son élection vient de donner un cours civique aux membres de notre communauté qui n’aurait pas eu lieu sans lui. »

Pas une position symbolique

Fergus faisait partie d’une vague de nouveaux députés libéraux en 2015. Il a depuis accumulé une vaste expérience sur la Colline du Parlement dans divers rôles.

Fergus a occupé sept postes de secrétaire parlementaire, dont celui de secrétaire parlementaire du premier ministre. Le député de Hull-Alymer a également siégé à sept comités de la Chambre des communes et à des dizaines de groupes interparlementaires et a occupé le double rôle de coprésident du caucus parlementaire noir et du caucus libéral noir.

Lorsque l’ancien Président Anthony Rota a été contraint de démissionner après qu’il est apparu que son bureau avait invité sans le savoir au Parlement un Canadien d’origine ukrainienne qui avait servi dans la formation nazie SS Galizien pendant la Seconde Guerre mondiale, l’expérience parlementaire de Fergus lui a été très utile lors de l’élection à la présidence qui a suivi.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et le premier ministre Justin Trudeau reconnaissent Yaroslav Hunka (non représenté). Trudeau s’est excusé d’avoir honoré l’homme qui a combattu dans une unité nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. (Patrick Doyle/La Presse Canadienne)

« Outre le fait que Greg soit un homme noir, Greg est un député exceptionnel. Il est qualifié pour occuper ce poste », a déclaré Kayabaga.

« Il n’a pas été élu parce qu’il est noir. Il a été élu parce qu’il connaît bien son travail, il va faire du bon travail. Il se trouve qu’il est noir, ce qui est bien pour nous, mais il avait les qualifications », a déclaré Morgan. .

Clarke souligne qu’obtenir une majorité des voix des députés suggère que Fergus a « impressionné la grande majorité des membres de la Chambre au fil des années depuis qu’il est là ».

L’actuel coprésident du Black Caucus parlementaire, le député libéral Michael Coteau, a déclaré que s’il est difficile de remporter un siège à la Chambre, il peut être beaucoup plus difficile d’obtenir le soutien de cette Chambre.

« Vous vivez dans une communauté, vous grandissez dans une communauté, les gens vous connaissent, ils vous soutiennent. Mais la confiance de la Chambre représente un point de vue qui vient de toutes les régions du Canada », a déclaré Coteau.

« Donc, le fait que Greg obtienne la confiance de la Chambre des communes et préside en tant qu’arbitre est une réalisation énorme pour les Canadiens noirs et pour Greg Fergus lui-même. »

Lors de son discours d’élection à la présidence, Fergus a promis de rétablir le décorum à la Chambre des communes – un engagement qui a été pris par de nombreux présidents dans le passé.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Fergus aurait plus de chance que ses prédécesseurs pour améliorer le ton à la Chambre, Clarke a simplement répondu « Non ».

« Le Parlement a toujours été controversé, il a toujours été bruyant. Il n’y a jamais vraiment eu de moment de calme », ​​a-t-il ajouté.

Tari Ajadi, professeur adjoint de sciences politiques à McGill, a déclaré que le sens du décorum à la Chambre des communes était en déclin depuis longtemps et qu’il serait peut-être trop optimiste de s’attendre à ce que Fergus stoppe ce déclin.

Tari Ajadi, professeur adjoint de sciences politiques à McGill, a déclaré qu’il serait peut-être trop optimiste de s’attendre à ce que Fergus stoppe le déclin du décorum à la Chambre des communes. (https://www.tariajadi.com)

« En ce qui concerne l’impact réel et significatif sur la politique, je pense qu’il est nul. Quant à l’impact significatif sur le décorum de la Chambre des communes, je pense qu’il sera également nul », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas que cette nomination va changer cela de manière significative. »

Debra Thompson était d’accord, mais a déclaré que le calme à la Chambre des Communes n’est pas quelque chose qu’un président, ou qui que ce soit, devrait préconiser en premier lieu.

Elle a déclaré que les députés devraient être libres d’exprimer leur colère, leur joie, leur frustration et leur passion au nom des circonscriptions qu’ils ont été envoyés à Ottawa pour représenter.

« Les conflits font partie de la démocratie. C’est un élément fondamental de la démocratie », a-t-elle déclaré. « Le meilleur des cas ici est que le mandat de Greg Fergus en tant que président de la Chambre est en fait banal, parce qu’il est censé l’être. »

Pour plus d’histoires sur les expériences des Canadiens noirs – du racisme anti-Noir aux histoires de réussite au sein de la communauté noire – consultez Being Black in Canada, un projet de CBC dont les Canadiens noirs peuvent être fiers. Vous pouvez lire plus d’histoires ici.