Greg est le favori de Katie dans les villes natales

L’avant-dernier épisode de « The Bachelorette » comportait deux dates de « ville natale » qui se sont déroulées sans accroc – et une qui pourrait tout démêler.

Le premier des trois rendez-vous de Bachelorette Katie dans l’épisode de lundi est un après-midi à thème canadien avec Blake, toujours dans leur complexe du Nouveau-Mexique plutôt que dans sa ville natale réelle pour préserver la bulle COVID de l’émission. Au lieu de cela, il lui apporte une tranche de Canada avec des têtes d’orignal, du hockey et des shots de sirop d’érable. Il est clair pour quiconque regarde que ces deux-là ont une alchimie.

Malheureusement, Greg fait partie de ceux qui regardent. Il aperçoit leur rendez-vous depuis son balcon, ce qui déclenche ses inquiétudes quant au fait que Katie pourrait avoir des relations plus solides avec d’autres hommes.

« J’ai mal au ventre », dit-il. « Je comprends qu’elle va ressentir des sentiments pour d’autres gars, mais c’est difficile de faire face à ces faits. La voir avec Blake, elle a l’air si heureuse, et ça m’a fait peur. »

Le deuxième rendez-vous est avec Justin, qui lui montre quelques sites de Baltimore – encore une fois, sans jamais quitter l’hôtel. La famille de Justin ne vient pas lui rendre visite, comme celle de Blake. Sa mère s’inquiète que son fils poursuive une relation sérieuse en si peu de temps. Au lieu de cela, deux de ses amis se présentent pour rencontrer Katie et se demandent pourquoi le couple n’a pas encore échangé « Je t’aime ». Mais finalement, ils voient une relation forte entre les deux.

Greg atteint son « point de rupture »

Greg a du mal au début de son rendez-vous dans sa ville natale – il est encore sous le choc de voir Katie à un rendez-vous avec un autre homme. Mais il est capable de calmer ses angoisses pour une douce journée d’activités sur le thème du New Jersey et une visite de sa famille, à qui il divulgue son amour pour Katie.

« Je déteste utiliser le mot favori, mais Greg est quelqu’un avec qui j’ai un lien fort », a déclaré Katie à la mère de Greg. « Je ne sais pas si j’ai le droit de dire ça, mais Greg sera là la semaine prochaine.

Après leur visite en famille, Greg réitère en larmes son amour pour Katie. Il est à fond, et elle fait de son mieux pour exprimer ses sentiments sans lâcher de bombes L (elle a juré de ne pas exprimer d’amour à un homme tant qu’il y en a encore d’autres dans la course).

C’est là que les choses vont vers le sud.

Katie reprend le langage corporel désormais détaché de Greg, et ils trébuchent dans une conversation maladroite sur le « difficile » processus de travail à travers plusieurs relations pour arriver à l’engagement.

Greg s’inquiète que Katie ne comprenne pas à quel point leur relation est importante pour lui et dit qu’il « ne peut pas être à la fin si ce n’est pas nous ». Katie fait une promesse, mais craint que Greg perde confiance dans leur relation.

« Je ne perds pas confiance, je suis en train de perdre mon (juron) ici », dit-il. « Je n’ai jamais vidé mon cœur pour quelqu’un comme ça auparavant. »

Les choses sont toujours difficiles alors que Katie dit bonsoir et saute dans la voiture. Greg reste confus quant à la raison pour laquelle elle ne peut pas exprimer ses sentiments plus clairement, surtout lorsqu’il a exposé toutes ses peurs.

« J’ai dit à ma mère que tu étais la seule… quand je t’ai dit ça, quand je t’ai dit que je t’aime, j’avais l’impression de le dire à un inconnu », lui dit-il le lendemain. « Vous venez de l’ignorer complètement, à mes yeux.

Katie s’excuse, mais Greg est toujours catégorique sur le fait qu’elle érige un mur et lui donne des réponses « au niveau de la surface » plutôt que de vrais sentiments.

« C’est la vraie vie », dit-il. « Ce n’est pas – comme tu m’as dit que tu as déjà dit à ma famille que je reçois une rose cette semaine. (Explétif) la rose. tu as rempli un trou dans mon coeur. »

C’est le « point de rupture » de Greg, dit-il. « Je t’ai tout donné, et j’espère vraiment que tu trouveras quelque chose. À travers les larmes, il réfléchit en pensant que Katie était celle qu’il lui fallait mais qu’elle est maintenant prête à rentrer chez elle, moment auquel la Bachelorette atteint également son point de rupture.

« Je tremble », dit-elle. « Je veux partir, si je suis tout à fait honnête, parce que je n’ai tout simplement pas vu cela se produire. J’ai été très clair la nuit où vous et moi sommes partis que si vous partiez, j’en avais fini. … Je te perds, Je perds la tête ici. Tout ça donne l’impression (c’est) pour rien si tu pars. «

Greg dit qu’il mérite plus que ce que Katie lui donne et qu’il n’est plus heureux.

« J’en ai fini ici », dit-il avant de s’éloigner et de laisser Katie pleurer par terre. Elle dit qu’elle a fini aussi.

« Comment suis-je censé aller de l’avant avec tout ça ? » demande-t-elle à la co-animatrice Kaitlyn, sanglotant dans la salle de bain de son hôtel. « Il n’y a aucun moyen que je puisse le récupérer. Je suis tellement aveuglé en ce moment. Aujourd’hui, j’ai le cœur brisé et vaincu. »

Elle poursuit : « J’ai vraiment l’impression que je ne devrais pas être ici. Michael est parti. Greg est parti. Et à ce stade, la confiance et la force que je pensais avoir sont détruites. »

« Je veux que quelqu’un réserve mon vol de retour », confie Katie à Kaitlyn.

Finira-t-elle le processus ? Un teaser pour la finale de la saison prochaine promet un développement qui « changera tout ».

