Greg Dahms – Kelowna Capital Nouvelles

Greg Dahms – candidat au Conseil

UN:

Suivez le nouveau OCP (Community Plan) et examinez notre infrastructure vieillissante pour trouver des moyens de mettre à niveau aujourd’hui plutôt que de dépenser plus demain pour résoudre des problèmes qui pourraient devenir trop coûteux ou impossibles à résoudre. Nous sommes l’une des villes à la croissance la plus rapide au Canada. Nous avons besoin d’un conseil qui se tourne vers l’avenir et se demande à quoi ressemblera notre ville dans 20 ans en matière de croissance et de développement avant de prendre une décision aujourd’hui. Nous avons besoin d’une base solide (infrastructure) en place avant de pouvoir accueillir cette croissance future.

B :

Ce n’est pas seulement un problème de Kelowna, c’est un problème qui touche toutes les villes de la Colombie-Britannique et du Canada. Le problème vient de notre système juridique. Les gens disent que nous avons besoin de plus de GRC, mais s’ils sont incapables de faire leur travail et que ces délinquants prolifiques n’ont aucune conséquence pour leurs actions (attraper et relâcher), le problème ne disparaîtra jamais. Nous devons travailler avec d’autres municipalités pour faire pression sur les gouvernements fédéral et provinciaux afin qu’ils modifient le système judiciaire afin que ces délinquants soient tenus responsables de leurs actes.

C :

Bon nombre de nos sans-abri sont sans abri en raison du coût élevé du loyer et de l’inflation, et Kelowna est devenue l’une des villes les plus chères au Canada. Le conseil doit continuer à travailler avec les organismes communautaires, Interior Health, BC Housing et d’autres organismes de services pour aider les sans-abri avec des lits de refuge, des ressources alimentaires, des logements à faible revenu et un soutien en santé mentale. Nous pouvons également demander à l’industrie privée d’aider à construire des logements à faible revenu, des emplois et des ressources pour nos sans-abri.

Je tiens à remercier tous les organismes et particulièrement les bénévoles qui ont travaillé sans relâche pour aider les sans-abri, les jeunes à risque et les plus vulnérables de notre société. Sans votre aide, le problème serait bien pire. MERCI.

