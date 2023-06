Greg Capers suspendu sans solde pour la fusillade d’Aderrien Murry

Aderrien Murry avait peur et essayait d’aider à défendre sa mère contre son ex quand il a reçu une balle dans la poitrine par une excuse inepte, mal formée et désolée pour un flic nommé Sgt. Greg Câpres. Le jeune de 11 ans a eu la chance de survivre à cet incident déchirant, mais cela ne signifie pas que la carrière (ou la liberté) de Capers aura la même chance.

Selon USAToday, le conseil des échevins d’Indianola, dans le Mississippi, a voté 4 contre 1 pour suspendre Capers sans solde avec effet immédiat. Cela modifie son statut par rapport au congé payé précédemment régi.

« La famille d’Aderrien Murry, en particulier sa mère Nakala Murry, pense que c’est un pas dans la bonne direction », a déclaré Carlos Moore, avocat de la famille Murry. Moore a déclaré que la famille exigeait toujours que Capers soit licencié de son travail et ne soit plus autorisé à servir en tant qu’agent des forces de l’ordre.

À la suite du tir imprudent de Capers, Murry a souffert d’un poumon effondré, d’un foie lacéré et de côtes fracturées. En s’adressant à Good Morning America la semaine dernière, le garçon a déclaré: « En fait, je pensais que j’étais sur le point de perdre la vie. »

L’avocat de Capers, Michael Carr, a déclaré à USA Today : « Je suis terriblement désolé que ce soit arrivé à ce jeune homme, l’officier Capers est terriblement désolé que ce soit arrivé à ce jeune homme. »

