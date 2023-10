Greg Brooks, sécurité du LSU, a reçu un diagnostic de cancer du cerveau

Sécurité du LSU Greg Brooks a reçu un diagnostic de médulloblastome, une forme rare de cancer du cerveau, ont annoncé mercredi sa famille et l’hôpital qui s’occupe de lui.

Brooks a subi une intervention chirurgicale d’urgence il y a trois semaines pour enlever une tumeur entre son cervelet et son tronc cérébral.

« La parole et la capacité de communication de Greg ont été affectées, et bien qu’il soit réactif et travaille quotidiennement en physiothérapie, il devra faire face à des mois de rééducation intensive », a déclaré le Dr Catherine O’Neal, médecin-chef à Our Lady of the Lake Health. . « L’opération a réussi à retirer la tumeur, et il n’y a aucune preuve que le cancer s’est propagé. »

Brooks, qui a grandi dans la région de la Nouvelle-Orléans, a débuté 13 matchs avec les Tigers la saison dernière, lorsqu’il a intercepté deux passes accompagnées d’un sac, d’un échappé forcé et de trois plaqués pour des défaites. Il a terminé cette saison avec cinq passes défendues et 66 plaqués en solo ou assistés.

Brooks a également disputé les deux premiers matchs cette saison.

L’entraîneur du LSU, Brian Kelly, et les joueurs des Tigers rendent visite périodiquement à Brooks depuis l’opération du demi défensif.

« Il est capable de répondre aux commandes », a déclaré Kelly, notant que Brooks avait levé le pouce la dernière fois qu’il avait rendu visite à certains de ses coéquipiers. « Donc, nous recevons ces petites reconnaissances qui nous font nous sentir mieux lorsque nous avons la chance de le voir. »

Kelly a également salué le soutien que Brooks a reçu de la part de la communauté et des fans de LSU en général, mais a averti que « c’est une longue bataille ».

O’Neal a déclaré que lorsque Brooks commencera sa cure de désintoxication dans les semaines à venir, sa famille et son équipe soignante consulteront « des spécialistes reconnus à l’échelle nationale dans cette forme spécifique de cancer du cerveau » pour élaborer un plan de traitement.

« Il a un long chemin à parcourir et il aura besoin du plein soutien de notre communauté », a déclaré O’Neal.

Brooks a commencé sa carrière universitaire avec trois saisons en Arkansas.

« Greg a été une inspiration quotidienne pour nous tous », a déclaré sa famille dans un communiqué. « Il se bat comme un Tigre chaque jour et continue d’apporter des améliorations progressives. Nous avons un long chemin à parcourir et apprécions le soutien de notre famille LSU et des fans de Tiger. »

Pour aider à couvrir les dépenses résultant de sa maladie, la Tiger Athletic Foundation a lancé Le Fonds de la Victoire Greg Brooks.

« Greg a des fans dans le monde entier et nos téléphones n’ont cessé de sonner ces dernières semaines avec des mots d’encouragement et de soutien », a déclaré la famille. « Greg est un guerrier ! S’il vous plaît, continuez à garder le numéro 3 et toute notre famille dans vos prières. »

La saison de Brooks s’est terminée brusquement lorsque Kelly et son équipe se sont inquiétés des épisodes de vertiges que Brooks souffrait et l’ont envoyé passer des tests supplémentaires, y compris un scanner cérébral.

C’est à ce moment-là que la tumeur a été découverte et qu’une intervention chirurgicale d’urgence a été programmée quelques jours seulement avant la visite de LSU dans l’État du Mississippi.

Les Tigers ont remporté ce match et ont honoré Brooks avec un ballon de match.

Reportage de l’Associated Press.

Tendance du FOOTBALL COLLÉGIAL