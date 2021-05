Greg Abbott signe un projet de loi sur les battements cardiaques fœtaux

AUSTIN – Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a promulgué mercredi une loi interdisant l’avortement une fois que le rythme cardiaque du fœtus est détecté, interdisant de fait la plupart des avortements dans l’État.

Cette restriction place le Texas à l’avant-garde des États qui contestent les limites de Roe v. Wade, l’affaire historique de la Cour suprême de 1973 qui a établi le droit légal d’une femme à l’avortement.

La mesure, une priorité pour les législateurs républicains lors de la session législative de cette année, permettrait à pratiquement n’importe quel citoyen privé de poursuivre un fournisseur d’avortement ou d’autres qui «aident et encouragent» un avortement en violation de la nouvelle interdiction.

Le projet de loi a été facilement adopté à la fois par le Sénat et la Chambre, malgré la fervente opposition des démocrates. Abbott a indiqué son soutien à la mesure au début de la session et a tenu sa promesse de la signer mercredi, lors d’une cérémonie qui a été fermée aux membres de la presse.

« Notre créateur nous a doté du droit à la vie, et pourtant des millions d’enfants perdent leur droit à la vie chaque année à cause de l’avortement », a déclaré Abbott lors d’une vidéo en direct de la cérémonie partagée sur Facebook. « Au Texas, nous travaillons pour sauver ces vies et c’est exactement ce que la législature du Texas a fait cette session. »

Loi sur l’avortement en vigueur le 1er septembre

La nouvelle loi devrait entrer en vigueur le 1er septembre. À ce stade, les avortements ne seront autorisés au Texas qu’avant la présence d’un rythme cardiaque fœtal, à l’exception d’une urgence médicale.

Il n’y a pas de délai spécifique lié à la restriction, et les battements cardiaques fœtaux peuvent être détectés dès six semaines de gestation – ou six semaines à compter de la dernière période menstruelle d’une femme, pas depuis le début de sa grossesse – selon le Congrès américain des obstétriciens et Gynécologues.

Les opposants à la loi soutiennent qu’elle interdira les avortements avant que la plupart des femmes ne sachent même qu’elles sont enceintes, interdisant ainsi la procédure. Il n’inclut pas non plus d’exceptions dans les cas de viol ou d’inceste, une mise en garde qui est depuis longtemps la norme dans les lois sur l’avortement.

« Pour une personne ayant un cycle menstruel normal, c’est seulement deux semaines après une période manquée », a déclaré Dyana Limon-Mercado, directrice exécutive de Planned Parenthood Texas Votes, dans un communiqué. « Lorsque vous prenez en compte le temps nécessaire pour confirmer une grossesse, considérez vos options et prenez une décision, prenez rendez-vous et respectez toutes les restrictions que les politiciens ont déjà mises en place pour les patientes et les prestataires de soins, une interdiction de six semaines interdit essentiellement l’avortement. carrément. »

La proposition faisait partie d’un programme agressif des opposants à l’avortement lors de la session législative de cette année, qui comprenait de nombreuses propositions visant à limiter sévèrement la disponibilité de la procédure, en tenant compte de l’évolution de la dynamique du pouvoir à la Cour suprême. Les conservateurs détiennent maintenant une majorité de 6 contre 3.

Drucilla Tigner, stratège politique et de plaidoyer à l’Union américaine des libertés civiles du Texas, a déclaré que la loi était «l’interdiction la plus extrême de l’avortement dans le pays».

« Non seulement cette interdiction viole plus d’un demi-siècle de jurisprudence de la Cour suprême, mais elle ouvre la voie aux extrémistes anti-choix pour utiliser notre système judiciaire pour s’en prendre à quiconque pratique des avortements ou envisage de soutenir une personne qui en a un », a déclaré Tigner. dans un communiqué. « Mais ne vous y trompez pas, l’avortement est à la fois légal au Texas et soutenu par la majorité des Texans. Le coup de stylo du gouverneur ne peut pas changer la Constitution. »

Contestation juridique

Les juges fédéraux ont bloqué des lois similaires dans d’autres États, mais les partisans de la législation au Texas espèrent qu’en interdisant aux agents publics de faire appliquer la loi et en laissant aux citoyens privés le soin de poursuivre les contrevenants, la loi pourra être légalement adoptée.

Cette disposition de la loi a suscité de vives critiques de la part des avocats, dont 400 ont écrit une lettre aux législateurs avertissant que le langage utilisé dans la législation est «exceptionnellement large» et créerait une cause d’action «sans précédent» qui «renverse les fondements de notre système judiciaire. »

De plus, les experts juridiques ont déclaré qu’interdire l’application de l’interdiction par les agents publics ne protégera pas la loi contre les contestations judiciaires.

Elizabeth Sepper, professeure de droit à l’Université du Texas, a déclaré à l’homme d’État américain en mars qu’il est « peu probable qu’un tribunal fédéral tombe pour cette » stratégie employée dans la législation.

«Vous ne pouvez pas tenter de dépouiller les droits constitutionnels en obligeant quelqu’un à se présenter devant un tribunal d’État lorsqu’il fait face à un procès d’un autre citoyen privé», a-t-elle déclaré. «Les tribunaux fédéraux diraient immédiatement: ‘Hé, attendez une seconde: vous ne pouvez pas couper la Constitution américaine en définissant ce qui est vraiment une loi d’État comme une affaire privée entre citoyens.’»

Elizabeth Nash, principale associée en politique au Guttmacher Institute, a déclaré que l’action civile créée par la loi était « uniquement cruelle ».

«En permettant à quiconque, n’importe où, de poursuivre les personnes impliquées dans la fourniture ou l’obtention d’un avortement, cette interdiction ouvrirait les vannes à des poursuites frivoles, enterrerait les cliniques sous les poursuites judiciaires et les frais juridiques, et rendrait difficile pour les prestataires de rester ouverts», a déclaré Nash dans « Cette interdiction au Texas vise clairement à contrôler le corps des femmes enceintes et à les empêcher de prendre des décisions concernant leur vie et leur avenir. »

Les législateurs ont modifié un élément de la proposition avant de l’envoyer à Abbott pour approbation et ont choisi de limiter explicitement l’action civile créée par la loi aux violations de l’interdiction des avortements une fois qu’un rythme cardiaque fœtal peut être détecté. Les opposants ont fait valoir que la version originale de la législation aurait pu permettre d’engager des poursuites contre des prestataires d’avortement et d’autres pour des violations de toute réglementation relative à l’avortement.

Les législateurs ont également ajouté un libellé interdisant à une personne qui a fécondé une femme par le viol, l’agression sexuelle ou l’inceste d’intenter une action en justice en vertu du projet de loi.