Greg Abbott déclare que le droit de légitime défense du Texas « remplace toute loi fédérale »

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a proclamé mercredi que le droit de légitime défense du Lone Star State « supplante toute loi fédérale contraire » au milieu d’une querelle avec l’administration Biden sur la sécurité des frontières.

La déclaration de défi d’Abbott fait suite à une impasse au sujet des barbelés barbelés que l’État a posés à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, malgré une décision de la Cour suprême des États-Unis autorisant le gouvernement fédéral à couper cette barrière.

« Les visionnaires qui ont rédigé la Constitution américaine prévoyaient que les États ne devraient pas être laissés à la merci d’un président sans foi ni loi qui ne fait rien pour arrêter les menaces extérieures telles que les cartels qui font passer clandestinement des millions d’immigrants illégaux à travers la frontière », a déclaré Abbott.

Le républicain de Lone Star State a fait valoir que, parce que le gouvernement fédéral n’a pas réussi à protéger le Texas d’une invasion, l’État a « l’autorité constitutionnelle pour se défendre ».

“Cette autorité est la loi suprême du pays et remplace toute loi fédérale contraire”, a souligné Abbott.

Lundi, la Cour suprême a déterminé, par 5 voix contre 4, que les agents fédéraux pouvaient retirer les accordéons pointus placés sur certaines sections de la frontière.

L’administration du président Biden a fait valoir que cette autorité était nécessaire pour que les agents frontaliers répondant aux urgences médicales et autres à la frontière ne soient pas gênés par la clôture.

Le Texas a posé le câble dans le but de dissuader les migrants de traverser des sites à fort trafic. L’année dernière, le Lone Star State a poursuivi l’administration Biden en justice pour mettre fin aux coupures de câbles.

Malgré la décision, Abbott s’est engagé à ce que l’État “Continuez à déployer ces barbelés pour repousser l’immigration clandestine.”

La querelle des barbelés n’a pas été mentionnée dans sa missive sur le droit du Texas à l’autodéfense. Cependant, il a allégué que Biden « a refusé d’appliquer ces [immigration] lois et les a même violées.

« Plus de 6 millions d’immigrés clandestins ont traversé notre frontière sud en seulement 3 ans. C’est plus que la population de 33 États différents de ce pays », a déploré Abbott.

Au cours de l’exercice 2023, un nombre record de 2 475 669 millions de rencontres de migrants ont été enregistrées à la frontière sud, selon les douanes et le contrôle des frontières des États-Unis.

Les données préliminaires indiquent que plus de 300 000 rencontres de migrants ont été enregistré en décembre dernier.

Abbott a testé les limites du pouvoir de l’État pour lutter contre la crise frontalière latente. Dans le cadre de l’opération Lone Star, son administration prétend avoir expédié plus de 100 000 migrants vers des villes bleues et procédé à plus de 496 000 arrestations d’immigrants illégaux.

Le gouverneur s’est disputé à plusieurs reprises avec l’administration Biden au sujet de la politique d’immigration. Plus tôt ce mois-ci, l’administration a menacé de poursuivre le Texas en justice si l’État détenait des immigrants illégaux en vertu de la loi de l’État.

Le Texas a une loi à cet effet qui devrait entrer en vigueur en mars.

Le ministère de la Justice a poursuivi le Texas pour avoir utilisé une barrière flottante dans le Rio Grande. Le Texas a récemment remporté une victoire devant une cour d’appel sur cette affaire.

Plus tôt ce mois-ci, les autorités du Texas bouclé un parc à Eagle Pass pour empêcher les migrants et même les agents non autorisés de la patrouille frontalière d’entrer.

Le Post a contacté la Maison Blanche et le Département de la Sécurité intérieure pour commentaires.











