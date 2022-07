Greg Abbott accusé d’avoir bloqué l’enquête sur Uvalde sans se rendre aux funérailles d’une seule victime

Facebook



Le sénateur de l’État du Texas, Roland Gutierrez, a déclaré que le gouverneur Greg Abbott avait mis des obstacles à l’enquête sur Uvalde et n’était pas allé aux funérailles d’une seule victime.

Vidéo:

Le sénateur Gutierrez a déclaré lors du New Day de CNN :

Le directeur du département de la sécurité publique relève directement de Greg Abbott. Greg Abbott a le pouvoir — soit dit en passant, je suis sûr que Greg Abbott a vu ces vidéos bien avant nous tous, mais il a le pouvoir direct d’aller demander des comptes, le pouvoir direct de demander ce qui s’est passé ici, pourquoi tu n’as pas dit aux gens d’entrer? Pourquoi vos superviseurs n’ont-ils pas dit aux gens d’entrer ? Il a le pouvoir direct d’obtenir tout type de rapport qu’il veut. Il est le gouverneur de l’État du Texas.

Et il a refusé d’intervenir depuis le troisième jour, il n’est pas retourné à Uvalde et il a refusé de demander toute forme de responsabilité ici et il n’a rien fait d’autre que mettre des obstacles sur le chemin de ce procureur de district et d’autres personnes qu’il a mis en place qui vient de dévaster cette communauté.

Nous devons aller au fond des choses, mais cela commence au sommet au Texas. Nous sommes à 26 jours de la rentrée scolaire et nous n’avons pas encore demandé à ce gouverneur de convoquer une session spéciale pour faire passer la limite d’âge de 18 à 21 ans pour l’accès aux AR-15.

Kaitlin Collins de CNN a demandé : « Sénateur, venez-vous de dire que le gouverneur du Texas ne s’est pas rendu sur les lieux de la fusillade depuis le troisième jour après qu’elle se soit produite ?

Gutierrez a répondu : « C’est exact. S’il n’est allé à aucun enterrement, il n’est jamais revenu depuis sa deuxième conférence de presse qui aurait eu lieu vendredi après ce mardi.

Greg Abbott essaie de faire disparaître le meurtre de 19 enfants

Le gouverneur Abbott veut clairement que le massacre d’Uvalde disparaisse. Il est clair qu’il n’était intentionnellement pas retourné à Uvalde et n’a assisté à aucun des funérailles parce qu’il ne voulait pas attirer l’attention sur le fait que les politiques sur les armes à feu qu’il a défendues au Texas avaient 19 enfants et deux enseignants. tués et que les forces de l’ordre qu’il supervise ont réagi de manière désastreuse lorsque la vie d’enfants était en danger.

Le gouverneur Abbott, tout comme les autres républicains du Texas, tente de balayer Uvalde sous le tapis. Sa décision de ne pas revenir ou d’assister aux funérailles envoie un message à Uvalde qu’ils n’ont pas d’importance.

Le gouverneur n’a aucun intérêt à la vérité et il veut tout faire disparaître avant de lancer une éventuelle campagne présidentielle en 2024.