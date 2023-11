Greffe de cellules souches, intelligence artificielle

Bienvenue dans « MS News Notes », une chronique dans laquelle je commente les actualités sur la sclérose en plaques (SEP) qui ont attiré mon attention la semaine dernière. Voici un aperçu de ce qui se passe :

Lemtrada ou greffe de cellules souches ?

Bien que la Food and Drug Administration des États-Unis n’ait pas encore approuvé les greffes de cellules souches pour traiter les personnes atteintes de SEP, cette procédure suscite un intérêt croissant car beaucoup pensent que les greffes sont supérieures aux thérapies modificatrices de la maladie (DMT) actuellement disponibles.

Le Actualités MS aujourd’hui histoire « La greffe de cellules souches surpasse Lemtrada dans le traitement de la SEP : étude » rend compte d’une recherche menée en Lituanie impliquant 50 personnes atteintes d’une maladie très active, comparant la greffe de cellules souches à l’un des DMT les plus efficaces, Lemtrada (alemtuzumab). Dans l’étude, 31 personnes ont été traitées par greffe de cellules souches hématopoïétiques autologues (aHSCT) et 19 ont été traitées par Lemtrada.

« Cinq ans après le début du traitement, un nombre significativement plus élevé de patients ayant reçu une HSCT étaient exempts d’activité IRM (69,6 % contre 95,7 %), de rechutes (54,5 % contre 75,1 %) et d’aggravation du handicap (57,1 % contre 90,9 %) qu’avec Lemtrada », le notes d’histoire.

Les chercheurs ont déclaré qu’il semble que la greffe de cellules souches ait non seulement stoppé l’aggravation du handicap chez les patients, mais qu’elle ait également amélioré les mesures du handicap. D’un autre côté, ils ont noté que Lemtrada « pourrait stopper la progression du handicap dès le début d’une vie très active ». [relapsing-remitting MS, or RRMS]mais le handicap commence à s’accumuler à des stades ultérieurs.

J’ai été traité par Lemtrada fin 2016, alors que j’avais 68 ans. Même si je souffrais de SEP secondairement progressive et non de SEP-RR très active, je pensais que ses avantages potentiels en valaient la peine. Plusieurs années plus tard, je crois qu’ils l’étaient. La progression de ma maladie est restée assez stable et quelques symptômes se sont atténués. Aurais-je choisi une greffe de cellules souches si j’en avais eu l’occasion en 2016 ? Peut-être, mais pas probablement. Je pense que j’aurais été plus susceptible de le faire si j’avais été plus jeune.

Les chercheurs de cette étude ont conclu que « davantage d’essais cliniques sur la HSCT sur la stabilisation de la maladie et l’inversion de la progression chez les patients présentant un handicap grave » sont justifiés.

Un outil d’intelligence artificielle pour surveiller votre SEP

Le suivi des lésions de SEP est un élément essentiel des soins de SEP, comme le note l’article « L’outil d’IA a le potentiel de mieux suivre les lésions de SEP au fil du temps : étude ». Ces lésions sont généralement mesurées par un radiologue qui examine une IRM. Bien entendu, cette méthode peut ouvrir la porte à l’erreur humaine.

Cette étude a fait état d’un programme d’intelligence artificielle (IA) appelé iQ-MS, conçu pour quantifier le volume des lésions de SEP et l’atrophie cérébrale. Les chercheurs ont examiné les IRM de 397 personnes atteintes de SEP de trois manières : dans les cliniques de soins des patients, par des experts d’un laboratoire de lecture d’IRM et par iQ-MS. Le système iQ-MS a identifié avec précision 93,3 % des scans présentant des lésions nouvelles ou en expansion. Le laboratoire d’IRM, quant à lui, a identifié 85 % d’entre eux, et les cliniques n’en ont identifié que 58,3 %. Les chercheurs ont noté que l’outil d’IA était particulièrement meilleur que les humains pour identifier les lésions existantes qui s’étaient développées au fil du temps.

Les chercheurs ont toutefois averti que les outils d’IA ont une portée limitée et ne peuvent pas détecter des choses qu’ils n’ont pas été spécifiquement programmés pour détecter. Malgré cela, les chercheurs ont déclaré que l’utilisation d’outils comme iQ-MS « a le potentiel d’améliorer à la fois la recherche spécifique à une maladie en imagerie clinique dans le monde réel et la gestion précise de chaque patient atteint de SEP ».

Cela semble être un bon argument pour utiliser l’IA en collaboration avec un radiologue humain.

Que pensez-vous de l’utilisation future d’un outil comme iQ-MS pour surveiller votre SEP ? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.

