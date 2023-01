Greer Blitzer s’excuse pour les tweets refaits à propos de Blackface – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Greer Blitzer s’excuse pour les tweets refait surface dans lesquels elle a défendu une personne portant un costume de blackface. Le célibataire star, qui a récemment remporté la First Impression Rose de Bachelor Zach Shallcrossa profité de son histoire Instagram pour admettre ses actes répréhensibles dans les tweets précédents et assumer la responsabilité de ses actes.

“Le voyage vers l’amour est rempli de leçons et ces leçons sont également faites sur notre chemin de croissance. Dans mon passé, j’ai fait des commentaires sans instruction, ignorants et franchement erronés sur mes comptes de médias sociaux », a-t-elle écrit dans le message, qui peut être vu ici. “En particulier, j’ai utilisé des arguments erronés sur Twitter pour défendre un étudiant qui s’est habillé en Blackface en Tupac pour Halloween.”

“Je suis profondément désolée pour ceux que j’ai blessés, en particulier ceux de la communauté noire, non pas parce que ces captures d’écran ont refait surface, mais parce que j’ai jamais partagé ces opinions nuisibles”, a-t-elle poursuivi. “Le temps et l’âge n’excusent pas mes actions, mais cela ne reflète pas qui je suis aujourd’hui.”

Les excuses de Greer surviennent trois mois après qu’un utilisateur de Reddit a partagé des captures d’écran d’elle soutenant un adolescent qui a été critiqué pour avoir porté du blackface à une fête. “Les étudiants impliqués ne savaient même pas ce qu’était le visage noir, donc c’est exactement ce que je voulais dire. Ce n’était pas un acte raciste intentionnel », aurait-elle écrit dans un tweet à l’époque.

Un autre de ses tweets présumés disait : « Cet incident précédent était stupide, pas raciste ? Elle ne s’est pas peinte en noir parce qu’elle se sentait supérieure aux personnes noires » et elle a ajouté plus tard : « Mettre de la poudre blanche sur votre visage n’est pas acceptable non plus. Cela n’a pas fait la une des journaux, n’est-ce pas ? Je m’excuse si cela vous a offensé, mais vous devez comprendre qu’au départ, ce n’était pas du tout censé être perçu de cette façon.

Grier est sous les projecteurs depuis qu’elle est apparue sur Le célibatairela dernière saison. Après que Zach lui ait donné la First Impression Rose, il a expliqué la raison pour laquelle il avait décidé de le faire, dans une interview sur le Podcast de tous les jours. «Avec Greer, elle a eu cet effet calmant sur moi. Je suis de retour au manoir et il y a les caméras et je rencontre 30 nouvelles femmes, et c’est beaucoup à encaisser », a-t-il déclaré. “Et donc, quand vous rencontrez quelqu’un qui peut apporter ce niveau de confort et vous permettre de ne pas être aussi pris dans votre tête – c’était très détendu avec elle.”

