Greer Blitzer obtient la première impression Rose de Zach sur ‘The Bachelor’ – Hollywood Life

Crédit d'image : ABC

Greer Blitzer24 ans, a eu la première impression Zach Shallcross26 ans, dans la saison 27 de Le célibataire. Zach a rencontré 30 femmes le premier soir du tournage, mais Greer a semblé attirer le plus son attention. Lorsque Greer est sortie de la limousine pour son entrée, elle avait un cadeau pour Zach. “Je vis à New York et j’ai apporté ce café jusqu’ici parce que nous avons une longue nuit devant nous et vous allez avoir besoin de cette énergie”, a expliqué Greer. « Tu veux une gorgée ? Faites attention… il pourrait faire très chaud comme vous !

Zach a pris une gorgée de café et a félicité Greer d’avoir réussi à apporter une tasse chaude à travers le pays. “Comment ça marche? Comment tu fais ça?” a-t-il plaisanté, ce à quoi elle a répondu avec flirt: «Je ne sais pas. Je suis magique. Zach a été impressionné, mais c’est lorsqu’il a eu sa première conversation en tête-à-tête avec Greer lors du cocktail qu’ils se sont vraiment connectés.

“Je suis ravi d’être ici”, a déclaré Greer. «Honnêtement, votre discours que vous avez prononcé lorsque vous êtes entré pour la première fois a vraiment résonné en moi. Quand tu as dit “Je cherche mon meilleur ami” et [about] ta mère qui est avec ton père depuis si longtemps, j’étais comme, ‘Oh mon Dieu.’ Mes parents sont ensemble depuis qu’ils ont 25 ans lorsqu’ils se sont mariés, les deux grands-parents sont toujours ensemble. Donc je veux vraiment un amour traditionnel et durable. Donc, quand vous avez mentionné cela, cela m’a vraiment touché.

Les deux se sont également liés par leur amour d’Austin, au Texas, où vit Zach. “Mon frère est allé à l’UT [in Austin]», a révélé Greer. « Je connais super bien Austin. En fait, je voulais y déménager en grandissant. J’ai fait un powerpoint pour ma famille. Zach rayonnait alors que Greer jaillissait de son amour pour sa ville. “J’ai énuméré toutes les raisons pour lesquelles nous devrions déménager à Austin et je ne dis pas cela simplement parce que vous y vivez maintenant, mais mon objectif final est Austin. C’est là que je veux m’installer », a-t-elle déclaré. “C’est là que je veux vraiment être.”

Zach ne pouvait pas détacher ses yeux de Greer, car il a répondu: «C’est un endroit idéal pour élever une famille tout en s’amusant. Vous ne sacrifiez rien. J’apprécie vraiment mon temps avec vous. Greer a accepté, puis Zach lui a dit qu’il voulait l’embrasser si ça allait. “Ça me va”, sourit-elle. Les deux ont continué à s’embrasser, avec beaucoup d’autres filles qui regardaient de loin.

Après que Zach ait eu quelques conversations supplémentaires, il reprit sa première impression rose et écarta à nouveau Greer. “Je suis très flattée en ce moment,” lui dit-elle. “Je me sens vraiment bien de savoir que ce n’était pas seulement moi.” Zach lui a assuré que “ce n’était certainement pas” juste elle. “Ce fut l’une des conversations les plus faciles que j’ai eues [with you],” il a dit. “J’ai vraiment apprécié ça. J’ai hâte de vous connaître davantage. Alors, Greer, accepteras-tu cette rose ? Elle l’a fait et ils se sont encore embrassés.

Dans un confessionnal, Greer était sur un petit nuage. “Je me sens incroyable en ce moment, vraiment”, a-t-elle admis. « Je ne m’attendais pas à ça. Nous venons de le faire. Il est si clair avec ses intentions. Il semble être une âme douce. Je ne plaisante même pas, j’ai senti un feu d’artifice quand je l’ai embrassé.

Entrant dans l’épisode, Brianna Thorbourne a également eu une première impression rose. Elle était l’une des cinq femmes qui ont rencontré Zach le Après La Rose Finale pour La bachelorette en septembre. L’Amérique a pu voter pour l’une des cinq femmes qui recevraient la première rose de Zach, et elle était le choix du spectateur, elle était donc également en sécurité pour la première cérémonie des roses. Lors de la cérémonie des roses, Zach a éliminé neuf femmes. Il a également envoyé Madison Johnson à la maison avant la cérémonie des roses quand il s’est rendu compte qu’ils n’avaient aucun lien.

