Greenwood reçoit le vote de confiance de Man Utd par Scholes au milieu d’un débat d’avant-centre

Mason Greenwood devrait avoir la tête devant Marcus Rashford lorsqu’il s’agit de choisir le n ° 9 de Man Utd selon Paul Scholes.

Les deux diplômés de l’académie font partie d’une ligne de front électrique des Red Devils qui comprend également Anthony Martial et Edinson Cavani.

Ole Gunnar Solskjaer a pu se délecter en déployant un style de contre-attaque qui utilise au mieux leur rythme vers l’avant.

Mais la plupart des options du Norvégien sont plus efficaces à partir de positions plus larges et il y a un débat sur qui devrait commencer au niveau central pour United.

Greenwood a gravi les échelons de l’art Carrington et a révélé à Rio Ferdinand qu’il avait toujours eu l’ambition d’être un leader.

Il a dit sur BT Sport : «Je suis content de jouer à droite, je suis content de jouer devant, je ne suis pas vraiment sûr.

« Mais j’ai toujours voulu être attaquant quand j’étais plus jeune. »

United a été accusé de ne pas avoir d’avant-centre capable de marquer régulièrement 25 buts par saison.