MANCHESTER, Angleterre – Mason Greenwood a trouvé un peu plus difficile de marquer des buts cette saison, mais il en a décroché un gros lors d’une victoire 2-1 à Old Trafford dimanche soir.

En route pour un match nul 1-1 contre Brighton, menacé de relégation, à sept minutes de la fin, l’adolescent était au bon endroit au bon moment pour marquer un gagnant essentiel.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

prPendant une grande partie de la soirée, on avait l’impression que United serait consigné à un résultat qui pourrait les ramener dans la course pour les quatre premiers. Au lieu de cela, avec huit matchs à disputer, l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer est deuxième, avec quatre points d’avance sur Leicester en troisième. Après avoir marqué 10 buts en Premier League la saison dernière, ce n’était que le deuxième de Greenwood dans la ligue cette saison, mais avec la campagne de United toujours en jeu, c’était important.

« C’est toujours difficile de jouer à Brighton », a déclaré Solskjaer.

« Nous avons eu de bons résultats et nous avons dû les gagner à la dure. Nous avons réussi à trouver un moyen en seconde période.

« Je pensais que nous avions bien commencé mais quand ils ont marqué, après cela, nous n’avons pas pu retrouver notre rythme et nous avons eu besoin de la mi-temps pour nous ressaisir et repartir. En deuxième mi-temps, nous avons joué de bons trucs. meilleur mouvement.

« Parfois, après les pauses internationales, cela prend du temps, puis peut-être que les feux d’artifice doivent être allumés à la mi-temps. »

2 Liés

Solskjaer, qui a choisi Dean Henderson devant David De Gea, a généralement tenté d’alléger la pression sur Greenwood depuis que le joueur de 19 ans a fait irruption dans l’équipe senior, mais l’attaquant est maintenant au centre des espoirs de United pour le reste du match. saison.

Il y a des doutes sur le fait qu’Anthony Martial jouera à nouveau cette saison après avoir souffert d’une tension des ligaments du genou pendant son service avec la France. Marcus Rashford, quant à lui, a été contraint de partir ici au milieu de la seconde mi-temps après avoir marqué pour porter le score à 1-1. Rashford s’était précédemment retiré de l’équipe d’Angleterre avec un problème au genou et n’avait pas l’air à l’aise alors qu’il marchait directement dans le tunnel après avoir été remplacé par Dan James.

Avec Edinson Cavani qui lutte pour la forme et la forme physique – il n’a pas marqué depuis près de deux mois – cela laisse la responsabilité devant le but carrément sur les jeunes épaules de Greenwood. Et peut-être qu’il trouve ses marques au moment où Solskjaer a le plus besoin de lui – c’est maintenant deux matchs en deux après avoir marqué lors de la défaite 3-1 contre Leicester avant la trêve internationale.

Greenwood a commencé la saison en faisant la une des journaux pour les mauvaises raisons après avoir été renvoyé chez lui par l’Angleterre, mais il y a des signes qu’il est prêt à la terminer sous la même belle forme qu’il a appréciée lors de sa première campagne.

« Mason Greenwood doit ajouter ces buts à son total parce que nous savons à quel point il est un talent merveilleux, et quand il peut ajouter ces buts, nous savons qu’il sera un bon », a déclaré Solskjaer.

« Aujourd’hui, il était l’un de nos joueurs les plus brillants. Il était propre, il était bien rangé et il a réussi le but. C’est une tête à l’intérieur de la surface de réparation et c’est ce dont nous avons besoin de plus de Mason. »

Mason Greenwood a trouvé des buts difficiles à atteindre cette saison, mais United aura besoin de lui pour terminer en force s’ils veulent terminer cette saison avec leurs buts complétés. Photo par Phil Noble / PA Images via Getty Images

United boitait vers la ligne d’arrivée d’une longue et difficile saison qui pourrait pourtant se terminer par un boom ou un effondrement. Terminez deuxième et remportez la Ligue Europa et Solskjaer n’aura aucun problème à faire valoir ses progrès mais ce n’est pas encore acquis. Fatigués et avec des blessures croissantes, ils n’ont pas gagné trois matchs de suite depuis décembre. Il y a eu des performances impressionnantes à Manchester City et à Milan, mais il y a également eu des revers importants, peu plus importants que la sortie de la FA Cup au King Power Stadium.

Lorsque Danny Welbeck a marqué son quatrième but contre United pour donner la tête à Brighton ici, il semblait qu’il y en avait peut-être un autre. Même après l’égalisation de Rashford, Brighton a eu un fort cri de pénalité refusé lorsque Harry Maguire s’est emparé de Welbeck dans la surface de six mètres.

United a eu du mal à faire de nombreuses occasions claires, mais lorsque Paul Pogba a biaisé un tir en travers du but, Greenwood s’est penché pour se diriger. -service de la surface de réparation.

«Ce fut une nuit difficile», a déclaré Greenwood. « Quand ils ont marqué le premier but, nous savions que nous devions réagir et faire une meilleure performance. Tout le monde a été excellent en seconde période.

« Je ne pense pas que nous ayons très bien commencé, mais nous savions que nous devions allumer et être concentrés. Nous aurions dû commencer cela à partir du moment où nous sommes sortis, mais c’est trois bons points. Il y avait beaucoup d’hommes derrière le ballon. et nous devions avoir cette étincelle créative.

« C’est un booster de confiance, je n’ai pas marqué autant en Premier League. »

Solskjaer aura besoin d’un peu plus de lui si United veut terminer sa saison en beauté.