Greenwood devrait rater l’équipe de l’Euro alors que Southgate fait face à des décisions difficiles

Mason Greenwood manque de temps pour gagner une place dans l’équipe senior d’Angleterre pour les Euros de cet été.

L’attaquant de Manchester United Greenwood, 19 ans, est considéré comme l’un des meilleurs espoirs de l’Angleterre, mais il est plus susceptible de finir par faire partie de l’équipe des moins de 21 ans pour leurs championnats d’Europe.

Greenwood a eu du mal à obtenir des départs réguliers pour United ces dernières semaines et, malgré ses débuts à Chelsea, fait face à une forte concurrence pour les places en avant pour le club et le pays.

Raheem Sterling, Marcus Rashford et Harry Kane sont sans doute les trois premiers choix de l’Angleterre, tandis que Jadon Sancho, Danny Ings et Dominic Calvert-Lewin sont tous dans le cadre et ont été en forme.

Mais l’émergence de Mason Mount en tant que régulier ainsi que la compétition de Jack Grealish et James Maddison signifient qu’il n’y aura jamais eu de concurrence plus féroce pour une place dans l’équipe de Gareth Southgate.

Bukayo Saka, en forme d’Arsenal, pousse fort pour jouer à l’aile gauche dans les Euros cet été, mais ses performances pour son club peuvent également renforcer ses chances de jouer en attaque à plus long terme.

Greenwood a également chuté dans l’ordre hiérarchique à Old Trafford, ce qui lui a donné moins de chances d’impressionner et n’a pas fait partie de l’équipe senior depuis qu’il a été renvoyé à la maison en disgrâce d’Islande l’année dernière.

Le patron de l’Angleterre, Southgate, a quitté Greenwood et Phil Foden pour une équipe en guise de punition après que le couple ait enfreint les règles strictes de verrouillage du coronavirus après avoir été photographié avec des filles à l’hôtel de l’équipe.