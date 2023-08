Greenwood de Man Utd suscite l’intérêt des clubs – sources

Manchester United a déjà suscité de l’intérêt pour Mason Greenwood suite à sa décision de retirer l’attaquant de son équipe, ont déclaré des sources à ESPN.

United a annoncé lundi que Greenwood quitterait Old Trafford après la conclusion de leur enquête de six mois sur sa conduite.

Le club cherche à obtenir un déménagement permanent ou un prêt pour Greenwood, 21 ans. Selon des sources, ils ont déjà suscité l’intérêt de clubs en Angleterre et à l’étranger.

Parce que Greenwood reste sous contrat, United a jusqu’à la fermeture de la fenêtre le 1er septembre pour convenir d’un transfert pour l’ancien international anglais.

Mason Greenwood et Manchester United ont convenu de se séparer après une enquête sur sa conduite. Photo par Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Cependant, si une option appropriée ne peut pas être trouvée dans les 10 prochains jours, des sources ont déclaré à ESPN que United envisagerait une résiliation mutuelle du contrat de Greenwood.

Son contrat court jusqu’en 2025, avec une option de club pour prolonger de 12 mois supplémentaires, et il restera entièrement payé jusqu’à ce qu’une résolution puisse être trouvée.

Des sources ont déclaré à ESPN que la destination la plus probable est un club en Arabie saoudite ou en Turquie, bien que des sources proches de l’attaquant insistent sur le fait que la décision sera basée sur le club le mieux placé pour que Greenwood reconstruise sa vie avec son partenaire et son nouveau-né, et non forcément là où il aurait le plus de succès sur le terrain.

Des sources proches de United admettent que de nombreux clubs intéressés par la signature de Greenwood seront confrontés à une opposition à son arrivée, en particulier ceux d’Angleterre.

Des sources ont déclaré à ESPN que United ne cherchait pas à monétiser le départ de Greenwood, et si des frais sont générés, il y aura des conversations internes sur la meilleure façon d’utiliser les fonds.

Greenwood n’a pas joué de match de compétition depuis le 22 janvier 2022. Il a été suspendu par United au cours des 18 derniers mois, mais a suivi un programme d’entraînement individuel en dehors du club pour préparer son retour au football.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’il ne serait pas autorisé à revenir à Carrington, même s’il reste un joueur de United.