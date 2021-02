Greenwood de Man United signe une prolongation de contrat jusqu’en 2025

L’attaquant de Manchester United Mason Greenwood a signé une prolongation de contrat, le gardant au club jusqu’en 2025. L’accord comprend une option pour une année supplémentaire.

Greenwood, 19 ans, a marqué 21 buts en 82 matchs depuis l’obtention de son diplôme de l’académie United et a fait ses débuts seniors pour l’Angleterre en 2020. Il n’a signé une prolongation de contrat qu’en octobre 2019, mais le club a décidé de renégocier ses termes tôt pour refléter son importance croissante dans L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer.

« Mason est un talent fantastique et un autre bel exemple du type de joueur produit par notre académie », a déclaré Solskjaer. « Il a fait de grands progrès cette saison, faisant preuve d’une réelle maturité et d’une capacité d’adaptation à son jeu, ce qui l’a vu devenir l’un des meilleurs jeunes joueurs du pays.

« Bien qu’il soit facile pour les personnes extérieures au club d’oublier que Mason n’a que 19 ans, c’est notre travail en tant qu’entraîneurs de nous assurer qu’il atteigne son potentiel phénoménal et chaque pas que nous faisons est de l’aider dans cette voie.

« Mason est naturellement doué et a une attitude brillante; nous savons à quel point il sera important pour Manchester United au cours des saisons à venir. »

Mason Greenwood n’a signé sa dernière prolongation de contrat avec Man United qu’en octobre 2019. Photo de Matthew Peters / Manchester United via Getty Images

Greenwood a ajouté: « Lorsque vous rejoignez le club à l’âge de sept ans, vous rêvez juste de jouer pour la première équipe un jour. J’ai travaillé si dur pour atteindre ce niveau et les deux dernières années ont été incroyables. Il y a tellement de choses. que je veux réaliser dans le jeu et je sais que c’est l’environnement parfait pour jouer mon football.

« Avec le soutien du manager, de son équipe d’entraîneurs et de tant de grands joueurs avec qui apprendre; je sais que je me développe chaque jour. Il y a beaucoup plus à venir de moi et de cette équipe et je suis tellement déterminé à travailler dur semaine après semaine pour aider le groupe à réussir.

« Je veux remercier le club pour le soutien que tout le monde m’a apporté au fil des ans et montrer à tout le monde ce dont je suis capable. »