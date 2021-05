Le co-fondateur d’Intercept, Glenn Greenwald, a rejoint une légion de journalistes conservateurs et indépendants critiquant le média pour un article portant sur la couverture par les journalistes de «droite» des émeutes américaines «majoritairement pacifiques» de l’année dernière.

«Rencontrez la brigade anti-émeute: des journalistes de droite dont les vidéos virales sont utilisées pour salir le BLM,»Lance le titre de l’article Intercept, écrit par Robert Mackey et publié jeudi.

Il nomme huit journalistes qui «Errent de ville en ville, nourrissant la soif des médias conservateurs d’images de destruction et de violence en marge des manifestations de gauche» et les appelle une partie d’un « Pipeline vidéo vers Fox News. »

Mackey prétend que «Les organes d’information et les politiciens de droite ont désespérément voulu détourner l’attention» extrait de la vidéo de la mort de George Floyd à Minneapolis en mai dernier « En se concentrant plutôt sur des vidéos virales de troubles lors de manifestations pour la justice raciale. » Au lieu de cela, soutient-il, le « Image plus large » est-ce «Les manifestations de Black Lives Matter ont été extrêmement pacifiques» et «Conservateurs» dire le contraire sont « Sélectionner des données trompeuses » et en s’appuyant sur «Des images isolées du chaos, comme celles enregistrées par le Riot Squad.»

Le journaliste indépendant Michael Tracey – qui a voyagé à travers les États-Unis l’année dernière pour rendre compte des conséquences des émeutes – a contesté cette affirmation à première vue, tweeter cette « Il n’y a rien de » droite « dans la documentation des destructions qui ont été déclenchées dans les villes américaines » surtout quand la plupart des médias – l’Intercept inclus – « L’ignorait ou le masquait activement »

D’autres ont noté une nuance plus sinistre dans la pièce Intercept – peindre une cible sur le dos du «Riot Squad» afin que des manifestants violents les attaquent à vue.

« L’interception [sic] essaie de s’assurer qu’il n’y a pas de reportage indépendant sur le terrain, juste de la propagande », tweeté vidéaste Luke Rudkowski.

Telle était également la position de Glenn Greenwald, qui a cofondé The Intercept en 2014 mais a démissionné en octobre 2020, affirmant que le point de vente était devenu méconnaissable, partisan et censuré.

«The Intercept cible désormais activement deux journalistes de couleur», Greenwald a écrit. «Ils ont deux journalistes blancs ici qui mettent une cible sur le dos pour le crime de reportage sur les émeutes d’Antifa. C’est vraiment dégoûtant et dangereux. Les groupes de liberté de la presse devraient condamner cela.

«Ils montrent à Antifa les 2 journalistes à surveiller. C’est à ça que ça sert, » il ajoutée, et a fourni un exemple:

Voici un membre d’Antifa qui dit explicitement qu’il va surveiller les deux journalistes mis en évidence par l’Intercept. C’est tout l’intérêt de cette vidéo Intercept: inciter à la violence contre ces journalistes en encourageant Antifa à les attaquer. – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 13 mai 2021

En annonçant sa démission de l’Intercept, Greenwald a déclaré que la publication – à l’origine un moyen de publier les fichiers du lanceur d’alerte de la NSA Edward Snowden – « N’a plus aucune ressemblance avec ce que nous avons décidé de construire – ni en termes de contenu, de structure, de mission éditoriale ou d’objectif, » et avait évolué vers « Juste un autre média avec des loyautés idéologiques et partisanes obligatoires » au Parti démocrate.

Les médias qui emploient les journalistes ciblés ont également riposté, remerciant le point de vente pour sa publicité gratuite. Le Daily Caller l’a appelé un « Tentative de diffamation risible, » ajoutant qu’ils se sont tenus à la « Rapports courageux » du Riot Squad et en remerciant l’Intercept pour «Soulignant leur travail important.»

Ce n’est rien d’autre qu’une tentative de diffamation risible de l’Intercept. Nous soutenons évidemment les courageux reportages que notre équipe anti-émeute a fait l’été dernier, qui a donné au peuple américain des détails importants sur certaines des émeutes les plus répandues et les plus destructrices de l’histoire de notre pays. https://t.co/eJgLpWrEp7 – Appelant quotidien (@DailyCaller) 13 mai 2021

Le rédacteur en chef de DC Geoffrey Ingersoll a appelé Mackey « Un travail de piratage difficile à gauche » et son article un « S ** tpile déguisé en journalisme, « entre autres.

«Incliné serait un compliment pour son style de reportage. Cela ferait [Fox News host] Sean Hannity rougit de son impudeur, » Ajouta Ingersoll.

mec le fait lui-même naturellement. Incliné serait un compliment pour son style de reportage, cela ferait rougir Sean Hannity dans son impudeur. En tout cas, mec est un travail de hack dur à gauche et ce triste rapport en est un excellent exemple. – Geoffrey Ingersoll (@GPIngersoll) 13 mai 2021

«C’est pourquoi les gens détestent les médias. Certains préfèrent essayer de discréditer le travail acharné des autres parce qu’ils rapportent les faits », a déclaré Julio Rosas de Townhall, l’un des journalistes évoqués dans l’article, ajoutant que Mackey ne l’avait jamais contacté pour obtenir des commentaires.

Rosas remercié les auteurs d’Intercept pour «Dégoûtant» eux-mêmes et a déclaré qu’il se dirigeait ensuite vers la frontière américano-mexicaine, ajoutant: « Faites-moi savoir si vous voulez faire un frottis raté là-dessus également. »

«Nous nous tenons et resterons toujours à vos côtés [Julio’s] rapports intrépides sur les émeutes BLM / Antifa et la crise frontalière en cours,»Townhall a tweeté, qualifiant l’article d’Intercept de « Frottis méprisable » cela montre seulement l’importance de «Journalisme conservateur».

Nous nous tenons et resterons toujours là, @ Julio_Rosas11Le reportage intrépide des émeutes du BLM / Antifa et de la crise frontalière en cours.@L’interceptionLe calomnie méprisable (auquel nous ne ferons pas de lien) montre l’importance du journalisme conservateur de Julio et d’autres. – Townhall.com (@townhallcom) 13 mai 2021

Les manifestations contre la mort de Floyd – un homme afro-américain – dans le Minnesota en mai dernier ont rapidement tourné à la violence et ont entraîné l’incendie d’un commissariat de police de Minneapolis et d’une grande partie du quartier voisin. Ils se sont rapidement répandus aux États-Unis et ont causé des milliards de dollars de dommages matériels ainsi qu’au moins 20 décès, selon des estimations préliminaires.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!