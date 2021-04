Le journaliste Glenn Greenwald a accusé le Guardian d’avoir publié de fausses déclarations à son sujet et sur d’autres personnes dans un article demandant si Substack est un «système pyramidal» d’une plate-forme.

« Aujourd’hui est un jour se terminant par » y « , ce qui signifie que @TheGuardian a publié une fausse affirmation qui aurait pu être vérifiée en environ 5 secondes et que plusieurs points de vente ont déjà corrigés, » Greenwald a tweeté jeudi en réponse à un article du Guardian intitulé « Substack: the future of news – or a media pyramid system? »

Aujourd’hui est un jour se terminant par « y », ce qui signifie que @Le gardien a publié une fausse déclaration qui aurait pu être vérifiée en environ 5 secondes et que plusieurs points de vente ont déjà corrigée. https://t.co/1SC36ztUBa – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 29 avril 2021

le « Fausse déclaration » était que Greenwald était l’un des écrivains à se voir offrir un paiement anticipé par Substack – une plate-forme qui permet aux créateurs de contenu de publier des lettres d’information aux lecteurs sur la base d’un abonnement.

Dans le cadre du programme Substack Pro, la société a offert jusqu’à 250 000 $ de paiements anticipés pour inciter les écrivains à emprunter la voie indépendante avec leur plate-forme, ainsi que d’autres incitations. Les écrivains se verraient attribuer un pourcentage inférieur (15%) des frais d’abonnement s’ils acceptent le paiement anticipé unique, ce pourcentage passant à la norme de 90% après la première année.

Le système est le dernier élément de Substack à être controversé, les critiques affirmant que les paiements massifs ont créé une sorte de « système pyramidal » où certains sont directement payés par Substack tandis que d’autres ont du mal à monétiser le modèle d’abonnement.





Les critiques ont également critiqué Substack pour son modèle de publication indépendant, soulignant que les rédacteurs plus orientés à droite sur le service sont supposés problématiques.

Le Guardian a affirmé que Greenwald et le journaliste Jesse Singal sont parmi les «Écrivains controversés» signé au système Substack Pro. Ils ont également affirmé que d’autres écrivains se sont opposés à ce que Greenwald et Singal soient « signé » avec la plate-forme.

Le problème est que Greenwald et Singal n’ont signé aucun accord de ce type.

Après des plaintes au sujet de l ‘«erreur», le Guardian a publié une correction à propos de Singal, mais n’a initialement rien dit à propos de Greenwald.

« Mon Dieu, le @guardian est tellement bâclé que même lorsqu’ils corrigent un article, ils n’arrivent toujours pas à le faire correctement, » Greenwald a tweeté, demandant au journal de corriger son erreur et confirmant à nouveau qu’il n’avait signé aucun détail de ce type.

Poursuivant son fil, Greenwald a en outre critiqué le journal en soulignant une affirmation dans l’article selon laquelle l’écrivain Matthew Ygelsias avait été l’un des écrivains à se plaindre de Greenwald, bien qu’aucun accord n’ait jamais été en place. Singal a appelé cette réclamation «100% inventé.» Yglesias n’a pas répondu directement sur son propre compte Twitter.

« C’est hilarant mais important: chaque fois que le Guardian » corrige « son article attaquant Substack, il parvient d’une manière ou d’une autre à le rendre encore * plus * inexact en massacrant à la fois l’édition et la correction, » Greenwald a écrit.

C’est hilarant mais important: chaque fois que le Guardian « corrige » son article attaquant Substack, il parvient d’une manière ou d’une autre à le rendre encore * plus * inexact en massacrant à la fois l’édition et la correction: https: //t.co/8gVgRbYqyc – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 29 avril 2021

@scarschwartz vous devriez corriger cela car c’est complètement faux. À aucun moment, Yglesias ne s’est plaint d’autres personnes sur la plate-forme Substack. Quelques personnes (idiotes) se sont plaints de * lui * être dessus! Vous l’avez à 100% à l’envers … – Jesse Singal (@jessesingal) 29 avril 2021

Une correction a finalement été publiée à propos de Greenwald, mais le journaliste a souligné les multiples erreurs comme preuve que « Articles d’actualité d’entreprise » sont moins vérifiés que ceux publiés indépendamment via Substack.

L’article du Guardian a été traîné sur les médias sociaux, des critiques affirmant que les erreurs avaient pour but d’aider à créer un récit négatif sur une plate-forme indépendante.

Au moins, cet article du Guardian a illustré par inadvertance pourquoi de plus en plus de gens se tournent vers Substack – Michael Tracey (@mtracey) 29 avril 2021

Et c est la raison pour laquelle substack se porte bien. Les gens sont fatigués de payer pour les mensonges. Le paiement par écrivain est plus facile à filtrer – Ourania, la meilleure unité d’Eva (@ouranometrian) 29 avril 2021

Hé, ne laissons pas toute cette incompétence nous faire oublier à quel point tout l’article est insipide et inutile. L’auteur sait que Substack est censé être « dangereux » mais ne peut vraiment pas dire pourquoi. Aucune tentative du tout pour expliquer ce qui en fait un « schéma pyramidal » Juste un lien! – Karl Gowenlock (@KarlGowenlock) 29 avril 2021

Greenwald est un ancien employé du Guardian où il a publié son travail révolutionnaire sur la dénonciation par la NSA d’Edward Snowden, mais il travaille maintenant de manière indépendante et a fortement critiqué le journal et son exactitude depuis lors.

