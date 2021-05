Greensill: Les questions auxquelles David Cameron doit répondre sur le scandale du lobbying

David Cameron sera grillé par deux panels distincts de députés jeudi pour ses efforts de lobbying intenses pour la société de financement en faillite Greensill Capital.

L’ancien premier ministre conservateur fait face à une série de questions difficiles sur sa relation avec le financier Lex Greenhill et son incroyable accès aux ministres et aux fonctionnaires après avoir quitté le n ° 10 en 2016.

M. Cameron a insisté sur le fait qu’il n’avait enfreint aucune règle au nom de la société désormais effondrée – mais a admis qu’il aurait dû communiquer avec le gouvernement «uniquement par le biais des canaux les plus formels» plutôt que par SMS et WhatsApp.

L’ancien dirigeant conservateur sera soumis à une pression intense pour expliquer ses tentatives persistantes de garantir l’accès à un programme de prêts garantis par le gouvernement pour Greensill lorsqu’il comparaîtra devant le Comité du Trésor à 14h30 et le Comité des comptes publics à 17h00.

Le député conservateur Mel Stride, président du Comité du Trésor, a déclaré qu’il voulait s’assurer que tout le lobbying effectué en relation avec le programme de prêt était géré «de manière appropriée».

La députée travailliste Meg Hillier, présidente du Comité des comptes publics qui s’est prononcée sur les dangers du «gouvernement par WhatsApp», souhaite en savoir plus sur certains des autres travaux de lobbying de M. Cameron.

L’ampleur remarquable des efforts de lobbying de M. Cameron pendant la crise de Covid a été révélée plus tôt cette semaine avec la publication de SMS envoyés au chancelier Rishi Sunak et au ministre du Cabinet Michael Gove, entre autres.

M. Cameron et son personnel ont envoyé aux ministres et aux responsables environ 73 e-mails, SMS et messages WhatsApp relatifs à l’entreprise aujourd’hui effondrée en moins de quatre mois.

Ils ont montré que M. Cameron cherchait à obtenir l’accès de Greensill au programme de prêt pour coronavirus de la Banque d’Angleterre – affirmant qu’il était «fou» et «dingue» que l’entreprise se voit refuser les prêts du mécanisme de financement des entreprises Covid (CCFF).

Le gouvernement a désespérément voulu se distancer des activités de M. Cameron, soulignant le fait que ses tentatives ont finalement échoué. Mercredi, le secrétaire à l’environnement George Eustice a insisté sur le fait que ses collègues n’avaient pas fait «de faveurs spéciales» à M. Cameron.

Les députés du comité restreint voudront peut-être savoir quand exactement l’ancien dirigeant conservateur a rencontré M. Greensill pour la première fois, pourquoi il l’a amené en tant que conseiller du gouvernement en 2011, alors qu’il était encore à Downing Street, et à quel point la paire est devenue proche dans les années qui ont suivi M. Cameron. gauche No 10.

Les députés du Comité des comptes publics voudront peut-être également poser des questions sur les discussions de M. Cameron avec le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, après qu’il ait été révélé que les deux hommes étaient allés prendre un «verre privé» en 2019 pour discuter d’un système de paiement géré par Greensill pour le personnel du NHS.

Les députés des deux comités voudront peut-être également connaître les options sur actions de M. Cameron dans Greensill et ce qu’il avait à gagner de la société avant son effondrement.

L’ancien Premier ministre aurait dit à des amis qu’il était sur le point de gagner 60 millions de dollars (43 millions de livres sterling) grâce à la liste de la société qu’il a rejoint en 2018, Les temps rapporté en mars.

M. Greensill a confirmé mardi au comité du Trésor que M. Cameron avait reçu des options sur actions et assisté régulièrement aux réunions du conseil. Mais le financier a déclaré qu’il ne décrirait pas l’ancien Premier ministre comme un «ami».

M. Cameron pourrait également être confronté à des questions sur l’effondrement de Greensill en mars. La Financial Conduct Authority (FCA) enquête officiellement sur l’entreprise, après avoir reçu des allégations relatives à l’effondrement de l’entreprise qui étaient «de nature potentiellement criminelle».

Dans une lettre adressée au comité du Trésor, M. Cameron a déclaré que «la première fois que je me suis inquiété que la société pourrait être en grave difficulté financière, c’était en décembre 2020» à la suite d’un appel de M. Greensill.

«Jusque-là, je croyais fermement que Greensill était en bonne santé financière», a ajouté l’ancien dirigeant conservateur.