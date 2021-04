Un deuxième conseiller de Whitehall a été nommé à un poste chez Greensill Capital alors qu’il travaillait pour la fonction publique à temps partiel, il est apparu au milieu d’un examen minutieux des liens du gouvernement avec la société aujourd’hui effondrée.

David Brierwood – un ancien banquier de Morgan Stanley – a combiné son rôle de «représentant de la Couronne» au Cabinet Office avec celui de directeur des activités de financement de la chaîne d’approvisionnement pendant trois ans et demi. Gardien signalé.

Cela vient après que Sir Eric Pickles, qui préside l’organisme gouvernemental chargé de contrôler les nominations dans le secteur privé d’anciens fonctionnaires et ministres, a appelé à une réforme urgente du système pour corriger un «certain nombre d’anomalies» dans le système de nomination.

Il a également exprimé son choc après son apparition plus tôt cette semaine, Bill Crothers, l’ancien directeur commercial du gouvernement, a commencé à travailler pour Greensill en tant que conseiller à temps partiel au conseil d’administration en septembre 2015 et n’a quitté son poste de fonction publique qu’en novembre de la même année. une nomination approuvée par le Cabinet Office.

Selon la page LinkedIn de M. Brierwood, il a été nommé représentant de la Couronne au Cabinet Office en octobre 2014 – poste qu’il a occupé jusqu’en juin 2018.

«Les représentants de la Couronne sont nommés pour veiller à ce que le gouvernement tire le meilleur parti possible des marchés publics», indique la description sur sa page.

«Nous avons été choisis aux côtés des ministères pour les inciter à être plus compétents sur le plan commercial et à s’engager tôt avec les fournisseurs, à améliorer les relations et à négocier les meilleurs contrats au nom du gouvernement».

Il ajoute qu’il a rejoint Greensill Capital en tant qu’administrateur à peine deux mois après son entrée dans la fonction publique et a occupé le poste au sein de l’entreprise jusqu’en février 2021.

Il n’y a aucune suggestion d’actes répréhensibles, mais les liens entre les ministres, les fonctionnaires et les entreprises font l’objet d’un examen minutieux à la suite de l’effondrement de la société de financement de la chaîne d’approvisionnement et des révélations sur les activités de lobbying de David Cameron pour l’entreprise.

«Les représentants de l’État ne participent pas au processus d’approvisionnement et ne sont pas en mesure d’attribuer des contrats», a déclaré un porte-parole du Cabinet Office. L’indépendant.

«Ce sont des cadres supérieurs à temps partiel recrutés pour leur connaissance pratique d’un secteur afin de garantir l’optimisation des ressources pour le contribuable.»

«Tous les représentants de la Couronne passent régulièrement par des contrôles de propriété et ne peuvent pas travailler avec un fournisseur où il pourrait y avoir un conflit d’intérêts», ont-ils ajouté. «Le rôle de représentant de la Couronne de M. Brierwood n’avait rien à voir avec le financement de la chaîne d’approvisionnement».

Répondant aux questions de plus en plus nombreuses sur l’accès de Greensill au gouvernement et aux préoccupations concernant la nomination de M. Crothers au sein de l’entreprise alors qu’il travaillait dans la fonction publique en tant que directeur des achats, Boris Johnson a déclaré aux journalistes hier qu’il était «tout à fait» d’accord avec les preuves de Lord Pickles. comité de députés.

«Je pense que le plus important pour nous est d’aller au fond des choses correctement et je veux que tous les ministres et fonctionnaires communiquent les informations dont M. Boardman a besoin et voyons ce qu’il a à dire. Vous avez tout à fait raison, nous devons comprendre ce qui se passe ici.

Au moins trois enquêtes parlementaires distinctes sont actuellement en cours sur le scandale autour des tentatives de l’ancien Premier ministre conservateur, M. Cameron, de faire pression sur les ministres pour permettre à Greensill d’accéder aux programmes de soutien du gouvernement, parallèlement à une enquête gouvernementale lancée par M. Johnson, qui sera menée à huis clos et rapport au premier ministre.