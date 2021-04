Les liens financiers des ministres du gouvernement avec les entreprises privées devraient être examinés de plus près, a déclaré le chef de la commission des normes de la vie publique à la suite du scandale de lobbying de Greensill Capital.

Lord Evans, qui préside les normes de surveillance du chien de garde pour les titulaires de charge publique, a déclaré qu ‘«un certain nombre d’allégations» au cours de l’année écoulée «n’ont pas fait l’objet d’une enquête complète», ajoutant que cela pourrait s’avérer «très corrosif» si de tels cas étaient laissés non résolu.

Il a également souligné le fait que le poste de conseiller indépendant du Premier ministre sur les intérêts ministériels est resté vacant depuis novembre et que – même lorsque le rôle est rempli – ces conseillers n’ont pas le pouvoir de lancer des enquêtes.

« Pour le moment, ils doivent attendre pour être interrogés et cela signifie que la perception pourrait être que ce n’est pas un rôle aussi indépendant qu’il pourrait l’être », a déclaré Lord Evans pendant l’heure de Westminster de BBC Radio 4.

« Je pense qu’il y a là une opportunité de moderniser ce rôle et de s’assurer qu’ils sont en mesure de dissiper les inquiétudes du public lorsqu’elles surgissent. »

Le poste de conseiller indépendant sur les intérêts ministériels est resté vacant pendant des mois après la démission de Sir Alex Allan.

Sir Alex a démissionné de son poste après que le Premier ministre Boris Johnson se soit tenu aux côtés du ministre de l’Intérieur Priti Patel à la suite d’un rapport dont il était l’auteur et qui jugeait sa conduite à l’égard des membres de la fonction publique comme «un comportement qui peut être décrit comme du harcèlement».

D’autres responsables gouvernementaux ont également exigé une plus grande surveillance des intérêts ministériels à la suite des révélations selon lesquelles l’ancien Premier ministre David Cameron a fait pression sur des ministres, notamment le chancelier Rishi Sunak et le secrétaire à la Santé Matt Hancock au nom de son employeur, Greensill Capital, via des textes, des courriels et l’organisation de «Boissons privées».

L’ancien secrétaire du Cabinet, Lord Wilson, a suggéré que les ministres devraient être interdits de lobbying au nom des entreprises qui les paient, et s’est joint aux appels pour que le conseiller indépendant du Premier ministre soit «autorisé à ouvrir des enquêtes».

Dans une lettre à Les temps, il a écrit que le lobbying est «une partie inévitable de la vie publique», mais a ajouté qu’il ne doit y avoir «aucune trace de corruption, aucune suggestion d’accords agréables sans procédure régulière, aucune suspicion de réseaux de« vieux garçons »».

«Bien qu’il soit difficile de légiférer pour la moralité, le Greensill et d’autres affaires qui émergent actuellement suggèrent certainement la nécessité de renforcer nos garanties. Une plus grande ouverture est importante », a-t-il écrit, ajoutant qu’il« interdirait à tout ancien ministre ou haut fonctionnaire de faire pression sur le gouvernement au nom de toute entreprise qui les payait à quelque titre que ce soit ».

Au moins trois commissions parlementaires sont sur le point de lancer des enquêtes sur le scandale du lobbying, que le Parti travailliste a décrit comme une preuve de «copinage» au sein du gouvernement, y compris le National Audit Office (NAO) qui examinera l’implication de Greensill Capital dans les programmes de soutien aux coronavirus avant son effondrement le mois dernier. .

Boris Johnson a également annoncé une enquête gouvernementale interne, l’avocat d’entreprise Nigel Boardman devant lui faire rapport avec ses conclusions d’ici juin.