Le chef de l’enquête sur le scandale du lobbying de David Cameron a opposé ses restrictions limitées aux règles du lobbying, a-t-il émergé, déclenchant des critiques sur sa nomination.

Le parti travailliste a critiqué ce qu’il a appelé le «copinage» de choisir Nigel Boardman – un avocat de haut vol de la ville et conseiller d’un département gouvernemental – pour mener l’enquête «indépendante».

M. Boardman est consultant principal au sein du cabinet d’avocats Slaughter and May, qui a contesté les modifications apportées par M. Cameron aux règles de lobbying en 2013 – aujourd’hui largement critiquées comme étant inadéquates.

C’est parmi les entreprises qui ont déclaré qu’un registre statutaire des lobbyistes «peut avoir pour effet d’étouffer un dialogue productif, voire essentiel, entre les législateurs et ceux qui examinent au quotidien les implications et les aspects pratiques de la législation pertinente», Le gardien signalé.

Le cabinet a également été décrit comme faisant partie du «cercle magique» des cabinets d’avocats qui ont conseillé le Trésor sur le programme de soutien aux entreprises Covid-19 au centre de la controverse.

Gordon Brown appelle à des règles de lobbying plus strictes à la suite de la dispute entre David Cameron et Greensill

Angela Rayner, chef adjointe du Labour, a déclaré: «L’homme qui dirigeait l’enquête sur le lobbying a fait pression sur le gouvernement pour empêcher le durcissement des règles de lobbying.

«Le gouvernement ne peut pas simplement marquer ses propres devoirs et pousser ce scandale sous le tapis.»

La critique vient alors que le parti travailliste demande des réponses sur la réponse de Rishi Sunak au lobbying direct de M. Cameron, au nom de la société de financement en faillite Greensill Capital qui l’a employé.

«Nous devons savoir ce qu’il a« poussé »ses fonctionnaires à faire pour aider Greensill à accéder à l’un de ses programmes de prêts Covid», a déclaré Anneliese Dodds, la chancelière fantôme.

«Et nous devons savoir pourquoi il leur a simplement ouvert la porte pour qu’ils prêtent par l’intermédiaire d’un autre.»

Cependant, un ministre des affaires junior – plutôt que le chancelier – répondra à la question urgente, car ce département est responsable du programme d’interruption des grandes entreprises contre le coronavirus (CLBILS).

Boris Johnson a annoncé l’enquête sur la manière dont M. Cameron a sollicité M. Sunak, Matt Hancock et d’autres ministres au nom de Greensill, dans le but apparent de calmer la dispute.

Mais le No 10 n’a pas été en mesure de dire s’il aurait des pouvoirs légaux pour obtenir des preuves, s’il enquêterait sur les violations du code ministériel ou s’il serait en mesure de recommander des changements aux règles de lobbying.

Il était également difficile de savoir si l’enquête enquêterait sur la manière dont Lex Greensill avait eu un accès privilégié à Whitehall lorsque M. Cameron était Premier ministre – avant de le recruter.

En 2013, M. Boardman était associé chez Slaughter and May, qui a fait pression contre les changements de lobbying par le biais d’une soumission à une consultation de la City of London Law Society, Le gardien mentionné.

Rachel Reeves, la ministre du cabinet fantôme, a déclaré que cette nomination montrait «un gouvernement embourbé dans le copinage et le scandale».

Slaughter and May, à qui on a demandé de commenter la soumission de 2013, a souligné que M. Boardman agissait à titre personnel en menant la requête Greensill.