Le chien de garde de Whitehall doit enquêter sur l’implication de Greensill Capital dans le programme de soutien aux coronavirus alors que le gouvernement est confronté à des questions croissantes sur une «porte tournante» avec l’entreprise.

Le National Audit Office (NAO) a révélé que son enquête couvrirait le processus d’accréditation par lequel la société actuellement en faillite a été autorisée à fournir un soutien financier par le biais du programme de prêts pour interruption de l’activité de Covid.

Dans un communiqué, le NAO a également déclaré qu’il sonderait toute surveillance post-accréditation des activités de l’entreprise qui a déposé une demande d’insolvabilité le mois dernier.

L’annonce intervient alors que le nombre d’enquêtes sur le rôle de Greensill au cœur du gouvernement ces dernières années, y compris les activités de lobbying de l’ancien Premier ministre David Cameron pour la société, continue de croître.

Boris Johnson a annoncé une enquête interne du gouvernement sur le scandale du lobbying plus tôt cette semaine, l’avocat d’entreprise Nigel Boardman devant faire rapport au Premier ministre avant la fin du mois de juin.

S’adressant aux journalistes jeudi, M. Johnson a déclaré qu’il était d’accord avec Lord Eric Pickles, qui préside l’organe chargé de contrôler les emplois d’anciens ministres et fonctionnaires, que le gouvernement doit «comprendre» l’étendue de la relation entre Whitehall et le lobbying du secteur privé. .

Mais suite aux accusations du gouvernement de «faire ses devoirs» dans l’affaire, au moins trois commissions parlementaires multipartites ont également annoncé ces derniers jours qu’elles examineraient le lobbying, Greensill Capital et les ramifications pour la fonction publique.

Ils comprennent les comités du Trésor des Communes, de l’administration publique et des affaires constitutionnelles et des comptes publics.

M. Cameron, qui a rejoint Greensill en tant que conseiller rémunéré en 2018 – à peine deux ans après avoir quitté Downing Street – fait face à un examen minutieux de plusieurs SMS et e-mails adressés aux ministres et à un «verre privé» qu’il a organisé pour M. Crothers et le fondateur de l’entreprise, Lex Greensill avec le secrétaire à la Santé Matt Hancock.

L’ancien Premier ministre, qui a indiqué qu’il «répondra positivement» à toute demande de témoignage devant les comités, devrait être convoqué par les députés.

Répondant au lancement de l’enquête du NAO, la secrétaire en chef de l’ombre au Trésor, Bridget Phillipson, a déclaré: «Nous saluons cette enquête, qui doit maintenant découvrir la vérité sur les raisons pour lesquelles des centaines de millions de livres d’argent des la décision d’accréditer Greensill Capital au programme de prêt CLBILS Covid.

«Mais cela ne peut pas être uniquement une question de mise en œuvre du programme – il doit également se concentrer sur la conception de celui-ci, ce que le chancelier a accepté comme étant sa responsabilité et celle du Trésor.

«Il y a d’autres questions urgentes. Nous souhaiterions également une enquête sur les raisons pour lesquelles le gouvernement a conclu des contrats de financement de la chaîne d’approvisionnement avec Greensill Capital et dans quelle mesure cela a permis d’optimiser les ressources pour le contribuable. Et combien d’argent public a été mis en danger par la relation entre Greensill, GFG Alliance et Liberty Steel, où des milliers d’emplois sont désormais en jeu. »