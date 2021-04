David Cameron et Rishi Sunak seront appelés à témoigner dans le cadre d’une enquête parlementaire sur le scandale du lobbying de Greensill – ainsi que Lex Greensill lui-même.

Le puissant comité du Trésor a envoyé à toutes les personnes clés une série de questions sur ce qui s’est passé, avant les sessions de preuves imminentes.

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, et les patrons de la Financial Conduct Authority et du UK Government Investments seront également appelés à prendre la parole.

L’enquête est l’une des plus d’une demi-douzaine lancée depuis que le lobbying direct de M. Cameron auprès des ministres du gouvernement au nom de Greensill, une société de financement en faillite, a été révélé.

M. Sunak, le chancelier, est à l’honneur après avoir déclaré à l’ancien Premier ministre – dans un texte privé – qu’il avait «poussé» des fonctionnaires à aider l’entreprise à adhérer à un programme de prêt Covid-19.

Mel Stride, président conservateur du comité, a déclaré: «Il y a des questions auxquelles il faut répondre en ce qui concerne Greensill Capital concernant le fonctionnement du système financier britannique et sa réglementation.

«En outre, si le Trésor a répondu de manière appropriée au lobbying de Greensill pendant la pandémie.»