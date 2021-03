Greensill Capital se prépare à déposer une demande d’insolvabilité au Royaume-Uni, selon un rapport du Financial Times de mercredi, citant des sources proches du dossier.

Le dépôt d’insolvabilité permettrait à la société de capital-investissement Apollo Global Management d’acquérir des parties de l’entreprise hors de l’administration.

Greensill, qui emploie l’ancien Premier ministre britannique David Cameron en tant que conseiller, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de CNBC. Mais un porte-parole a déclaré au journal The Guardian qu’un audit réglementaire de la banque était en cours depuis l’automne.

« Ce rapport d’audit réglementaire n’a spécifiquement révélé aucun manquement à la banque », ont-ils déclaré. « Nous entretenons un dialogue continu constructif avec tous les régulateurs dans toutes les juridictions où nous opérons. »

Greensill fournit des fonds de roulement aux entreprises et aux particuliers du monde entier. Il affirme sur son site Web qu’il «débloque des financements pour que le monde puisse les mettre au travail» et qu’en 2020, il a émis plus de 143 milliards de dollars de financement à plus de 10 millions de clients.

Le principal produit financier de l’entreprise est connu sous le nom de financement de la chaîne d’approvisionnement, ce qui permet aux entreprises d’emprunter de l’argent pour payer leurs factures. Cependant, les critiques soutiennent qu’il peut être utilisé pour masquer des dettes croissantes.

Greensill cherchait un accord de sauvetage avec des bailleurs de fonds nouveaux et existants après que le Credit Suisse et GAM Holdings aient annoncé qu’ils fermaient des fonds liés à la société parce qu’ils étaient préoccupés par sa vraie valeur.

Le Credit Suisse a suspendu lundi 10 milliards de dollars de fonds liés à Greensill et GAM Holdings a annoncé mardi qu’il fermait son fonds de financement de la chaîne d’approvisionnement GAM Greensill de 842 millions de dollars. Ces mesures ont coupé l’accès de Greensill au capital.

Un porte-parole de Greensill aurait déclaré au Guardian qu’il était entré « dans une période d’exclusivité avec une institution financière mondiale de premier plan » et qu’il prévoyait de conclure une transaction cette semaine.

« La transaction devrait inclure une grande partie des activités de Greensill et de ses actifs sous gestion », ont-ils déclaré. « Alors que la structure de la nouvelle entreprise est encore en cours de détermination, nous prévoyons que la transaction garantira que la majorité des clients de Greensill continueront à être financés de la même manière qu’ils le sont actuellement tout en préservant un nombre substantiel d’emplois. »

Greensill était soutenu par le Vision Fund de SoftBank avec 1,5 milliard de dollars en 2019. La participation de SoftBank risquerait d’être complètement anéantie.

Greensill est basée à Londres, mais sa société mère a son siège social dans la ville australienne de Bundaberg, ville natale du fondateur Lex Greensill, qui travaillait auparavant dans le financement de la chaîne d’approvisionnement chez Morgan Stanley et Citibank. Lui et son frère Peter auraient gagné des milliards grâce à l’entreprise et ils se battent pour faire en sorte qu’elle survienne à cette crise en cherchant à obtenir un allégement des lois sur l’insolvabilité en Australie.

La filiale de Greensill en Allemagne a été placée sous la surveillance du chien de garde financier BaFin, selon un rapport séparé du FT mardi. BaFin n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CNBC.