LONDRES – Le palais de justice aurait déjà dû être fermé pour la journée.

Lors d’une audience qui a débuté à 17 heures le 1er mars, les avocats de Greensill Capital ont désespérément fait valoir devant un juge de Sydney, en Australie, que les assureurs de la société devraient être condamnés à prolonger les polices qui expirent à minuit. Greensill Capital avait besoin de l’assurance pour rembourser 4,6 milliards de dollars qui lui étaient dus par des entreprises du monde entier, et sans elle, 50 000 emplois seraient menacés, ont-ils déclaré.

Le juge a dit non; l’entreprise avait attendu trop longtemps pour porter l’affaire devant les tribunaux. Une semaine plus tard, Greensill Capital – évalué à 3,5 milliards de dollars il y a moins de deux ans – a déposé son bilan à Londres. Une société internationale avec 16 bureaux dans le monde, de Singapour à Londres en passant par Bogotá, était insolvable.

L’échec incroyablement rapide de Greensill est l’un des effondrements les plus spectaculaires d’une société financière mondiale en plus d’une décennie. Elle a empêtré SoftBank et Credit Suisse et menace l’empire commercial du magnat de l’acier britannique Sanjeev Gupta, qui emploie 35 000 travailleurs dans le monde. Les problèmes de Greensill s’étendent aux États-Unis, où le gouverneur de la Virginie-Occidentale et sa société minière de charbon ont poursuivi Greensill Capital pour «une fraude continue et rentable» de plus de 850 millions de dollars de prêts.

Au centre se trouve Lex Greensill, un agriculteur australien devenu banquier, qui a fondé en 2011 son entreprise à Londres pour résoudre un problème: les entreprises veulent attendre le plus longtemps possible avant de payer leurs fournitures, tandis que les entreprises les fournitures ont besoin de leur argent le plus tôt possible.