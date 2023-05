Greenpeace visé dans la répression de la dissidence russe, un haut politicien anti-Poutine a épargné une peine de prison

La branche russe du groupe écologiste Greenpeace a annoncé vendredi sa fermeture après que les autorités ont déclaré que Greenpeace International était une organisation indésirable.

Un communiqué du bureau du procureur général national a déclaré qu’il avait déterminé que Greenpeace constituait « une menace pour les fondements de l’ordre constitutionnel et de la sécurité de la Fédération de Russie » et a souligné en particulier le conflit en Ukraine.

« Depuis le début de l’opération militaire spéciale de la Fédération de Russie pour démilitariser et dénazifier l’Ukraine, les militants de Greenpeace se sont livrés à une propagande anti-russe, appelant à un isolement économique supplémentaire de notre pays et à des sanctions plus sévères », a-t-il déclaré.

Mais le bureau russe de Greenpeace a déclaré : « Nous sommes sûrs que la déclaration de Greenpeace International comme organisation indésirable est précisément due au fait que nous avons essayé d’empêcher la mise en œuvre de plans destructeurs pour la nature et que nous l’avons fait avec succès dans de nombreux cas.

« Cette décision rend illégale la poursuite de toute activité de Greenpeace en Russie. Par conséquent, la branche russe de Greenpeace est obligée de fermer », a-t-il déclaré sur son site Internet.

Greenpeace International, basé à Amsterdam, a déclaré qu’il n’avait pas de commentaire immédiat. Depuis le lancement de l’opération en Ukraine en février 2022, le gouvernement russe a intensifié sa répression contre la dissidence et durci la législation contre les critiques.

Les autorités ont méthodiquement ciblé les personnes et les organisations critiques à l’égard du Kremlin, en qualifiant nombre d’entre elles d' »agents étrangers », en déclarant certaines « indésirables » et en poursuivant celles qui ont discrédité l’armée.

L’ancien maire dissident de la quatrième ville de Russie a été reconnu coupable vendredi d’un tel discrédit, mais a évité une peine de prison.

Yevgeny Roizman, 60 ans, critique acerbe du Kremlin, est l’une des figures de l’opposition les plus visibles et les plus charismatiques de Russie. Il a joui d’une grande popularité alors qu’il était maire d’Ekaterinbourg, une ville de 1,5 million d’habitants dans les montagnes de l’Oural.

Roizman, qui a été maire de 2013 à 2018, a été arrêté en août dernier pour avoir discrédité l’armée russe, en vertu d’une nouvelle loi adoptée après que Moscou a envoyé des troupes en Ukraine. Les procureurs de l’époque ont pointé du doigt une vidéo diffusée par Roizman en juillet 2022 dans laquelle il critiquait l’intervention de la Russie.

L’année dernière, les tribunaux russes ont condamné à plusieurs reprises Roizman à des amendes similaires devant un tribunal administratif. En vertu de la loi, les récidives peuvent être jugées par un tribunal pénal.

Alors que l’accusation de discréditer l’armée russe pourrait entraîner une peine de prison, un tribunal d’Ekaterinbourg a condamné vendredi à la place Roizman une amende de 260 000 roubles (3250 $), conformément à une demande faite la veille par le parquet.

L’ex-maire a déclaré vendredi aux journalistes qu’il n’envisageait pas de faire appel du verdict, qu’il a décrit comme « un acquittement dans les conditions actuelles ».

Les tribunaux russes ont régulièrement infligé des amendes et, parfois, des peines de prison pour avoir critiqué publiquement les actions de Moscou en Ukraine.

Un haut responsable de l’opposition, Vladimir Kara-Murza, a été reconnu coupable le mois dernier de trahison et condamné à 25 ans de prison pour des discours publics contre l’opération militaire. Les organisations de défense des droits de l’homme et les gouvernements occidentaux ont dénoncé le verdict et exigé la libération de Kara-Murza. Amnesty International a déclaré que l’homme de 41 ans était un prisonnier d’opinion.

Un autre éminent critique du Kremlin, Ilya Yashin, a été condamné l’année dernière à huit ans et demi de prison pour avoir diffusé de fausses informations sur l’armée.

En mars, un tribunal russe a également condamné un père pour des publications sur les réseaux sociaux critiquant l’opération militaire et l’a condamné à deux ans de prison. Sa fille de 13 ans, qui a dessiné un croquis à l’école exprimant sa détresse face aux actions de Moscou, a été envoyée dans un orphelinat avant d’être emmenée vivre avec sa mère séparée.