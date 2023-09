Greenpeace tente de bloquer le port de l’arrivée du navire de stockage de gaz de TotalEnergies en France

Le groupe de justice environnementale Greenpeace a tenté d’empêcher le navire de stockage de gaz de TotalEnergies d’arriver dans un port de l’ouest de la France.

Des militants en kayak ont ​​bloqué le passage vers l’entrée du port et ont peint des « gaz tue » sur le côté d’un pétrolier transportant le navire.

Les militants estiment que l’arrivée du pétrolier contredit l’engagement du gouvernement d’éliminer progressivement les combustibles fossiles.

Une nouvelle unité de stockage flottant de regazéification (FSRU) de GNL est arrivée lundi matin dans l’ouest de la France, a indiqué un porte-parole de TotalEnergies, alors que le groupe activiste Greenpeace tentait de l’empêcher d’entrer dans le port.

La demande de gaz naturel liquéfié (GNL) en Europe a augmenté à la suite de la guerre en Ukraine, la France s’appuyant sur ses quatre terminaux GNL pour remplacer les importations de gaz russe et aider à approvisionner ses voisins comme l’Allemagne.

Le pétrolier Cape Ann, qui détient le nouveau FSRU, est arrivé au port du Havre lundi matin, selon les données de suivi des navires LSEG.

Cependant, le groupe environnemental Greenpeace a bloqué le parcours du pétrolier pour protester contre ce qu’il considère comme une contradiction entre le nouveau terminal et l’engagement du gouvernement l’année dernière de faire de la France le premier grand pays à éliminer progressivement les combustibles fossiles, indique un communiqué de presse du groupe.

« Ce terminal ne doit pas être mis en service et le gouvernement doit abandonner tout nouveau projet d’infrastructures fossiles et tout projet d’extension des infrastructures existantes », a déclaré Hélène Bourges, responsable de la campagne énergies fossiles de Greenpeace France.

Des militants en kayak ont ​​bloqué le passage vers l’entrée du port et ont peint « gaz tue » sur le côté du pétrolier, a déclaré Greenpeace, ajoutant que des membres du groupe Scientists in Rebellion étaient également présents et soutenaient l’action.

Un porte-parole de TotalEnergies a déclaré que l’entreprise respectait le droit de manifester.

Ils ont toutefois ajouté qu’ils « déplorent toute forme de violence, qu’elle soit verbale, physique ou matérielle », affirmant que la sécurité tant des marins que des militants était leur priorité.

L’infrastructure gazière installée au Havre devrait être opérationnelle pendant cinq ans et pourra traiter cinq milliards de mètres cubes de GNL par an, a indiqué le porte-parole.

Alex Froley, analyste GNL chez ICIS, société de renseignement sur les données, a déclaré que le FSRU serait lié aux réseaux gaziers locaux avant d’être prêt à commencer à livrer le carburant à terre.

Il a ajouté que la situation actuelle de l’approvisionnement en gaz semblait « très confortable », avec de forts niveaux de stockage de gaz terrestre en Europe et un temps chaud persistant maintenant la demande de chauffage à un niveau bas.