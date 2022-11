Greenpeace projette un film sur la pauvreté dans la maison de Rishi Sunak dans le Yorkshire

Inscrivez-vous à l’e-mail d’Independent Climate pour recevoir les derniers conseils sur la sauvegarde de la planète Recevez notre e-mail gratuit sur le climat

Les militants de Greenpeace ont diffusé un film sur une communauté luttant pour subvenir à ses besoins pendant la crise du coût de la vie sur le manoir de Rishi Sunak dans le Yorkshire.

Le documentaire projeté sur la maison de circonscription du Premier ministre a été réalisé par le réseau de campagne environnementale en partenariat avec la New Economics Foundation, et raconte l’histoire de ceux qui vivent dans la vallée de Rother dans le sud du Yorkshire.

Le film retrace la vie de ses habitants, dont la circonscription réside juste au sud de Rotherham, et leur lutte pour maintenir à flot les banques alimentaires locales et les centres communautaires au milieu d’une augmentation de la demande enflammée par la flambée des factures des ménages.

Greenpeace a déclaré qu’une bande-annonce pourCoût de la vie a été projeté sur la façade de la maison du premier ministre dans le village de boîtes de chocolat de Kirby Sigston la veille du budget d’automne tant attendu. Le film devrait être projeté publiquement dans tout le pays.

Cela survient alors qu’un nouveau sondage de Greenpeace a révélé que les problèmes soulevés dans le film, bien que ressentis à l’échelle nationale, ont le plus grand impact sur ceux qui vivent dans les anciennes circonscriptions dites du mur rouge, dont beaucoup sont passées aux conservateurs lors des élections de 2019.

Les résultats de l’enquête publiés aujourd’hui montrent que 64,6% des personnes vivant au Royaume-Uni ont dû réduire leurs dépenses en raison de la flambée des factures d’énergie, atteignant 72,5% dans les circonscriptions de Red Wall.

Pendant ce temps, 59,3% des personnes interrogées ont déclaré avoir le sentiment que leur niveau de vie s’était détérioré depuis les dernières élections générales, qui a grimpé à 60,8% dans les anciens sièges du Mur rouge.

La bande-annonce de “Le coût de la vie” a été projetée sur la maison de circonscription de M. Sunak dans le Yorkshire (© Greenpeace)

Quelque 76,8% ont déclaré à Greenpeace qu’ils soutiendraient un programme gouvernemental visant à installer l’isolation des maisons dans leur région, ce chiffre atteignant 80% dans les anciens bastions travaillistes.

Afin de lutter contre la précarité énergétique au Royaume-Uni, le groupe de campagne appelle le gouvernement à dépenser au moins 6 milliards de livres sterling pour mettre en œuvre “un programme national d’isolation et d’efficacité énergétique au cours de ce parlement”.

Dans un communiqué, Heather Kennedy, une organisatrice communautaire de la New Economics Foundation qui travaille dans la Rother Valley et a aidé à produire le film, a exhorté M. Sunak à mettre en place un programme national d’isolation des maisons alors que les températures chutent.

Dit-elle: “Coût de la vie montre les communautés du South Yorkshire, mais les circonstances auxquelles elles sont confrontées seront familières aux gens de toute la Grande-Bretagne. Après la plus longue chute des revenus jamais enregistrée et plus d’une décennie de services publics sous-financés et en ruine, nous sommes frappés par des coûts énergétiques gonflés qui rendent les entreprises de combustibles fossiles riches et nous pauvres.

« La hausse des prix de l’énergie est bien aggravée par nos maisons mal isolées et qui fuient, qui gaspillent notre argent chaque fois que nous allumons notre chauffage.

« Mais il y a des investissements que le gouvernement pourrait faire dans ce budget qui nous protégeraient de la hausse des coûts énergétiques cet hiver et des hivers à venir.

“Notre Premier ministre Rishi Sunak devrait lancer un programme national de rénovation domiciliaire pour isoler les maisons britanniques froides et sujettes aux courants d’air cet hiver. Ce programme réduirait les factures d’énergie des gens maintenant et à l’avenir, et garderait les gens au chaud dans leurs maisons.

“Plus nous le ferons rapidement, plus nous économiserons de carbone, d’argent et de vies.”

Les groupes locaux de Greenpeace organiseront plus de 40 projections publiques du film et des discussions sur les problèmes qu’il soulève, et inviteront des députés locaux, dans tout le pays.

Le film sera également mis en ligne mardi.