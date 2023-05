Greenpeace poursuit l’énergéticien italien ENI pour changement climatique

Greenpeace et une coalition environnementale comprenant 12 citoyens italiens poursuivent la société italienne d’énergie ENI, l’accusant de contribuer sciemment au changement climatique.

La plainte nomme ENI ainsi que ses deux principaux actionnaires, le ministère italien de l’économie et le prêteur d’État italien et banque publique d’investissement, Cassa Depositi e Prestiti. Il recherche les dommages passés et futurs en raison du « changement climatique auquel ENI a contribué de manière significative par sa conduite au cours des dernières décennies, tout en en étant conscient », selon un communiqué de Greenpeace Italie.

Dans un communiqué, ENI a déclaré qu’elle démontrerait devant le tribunal le « sans fondement » du procès et la « justesse » de sa stratégie de décarbonation, qui, selon elle, équilibrait la durabilité, la sécurité énergétique et la compétitivité.

ENI a également déclaré qu’elle envisagerait une action en justice de son propre chef contre l’un des plaignants, ReCommon, pour diffamation présumée.

De nombreuses poursuites ont été intentées ces dernières années par des entités gouvernementales et d’autres contre des compagnies pétrolières, alléguant souvent qu’elles ont induit les gens en erreur sur le changement climatique et cherchent à les forcer à aider à payer les dommages causés par le changement climatique et les coûts d’adaptation.

Le litige italien, initié par Greenpeace Italia, le groupe ReCommon et 12 Italiens qui disent avoir déjà été touchés par la hausse des températures, demande au tribunal de Rome de conclure qu’ENI a violé les droits fondamentaux des Italiens à la vie, à la santé et à une vie de famille paisible en poursuivant une politique industrielle contraire aux engagements internationaux de l’Italie.

Les plaignants demandent également au tribunal d’obliger ENI à modifier sa stratégie industrielle pour réduire les émissions d’au moins 45% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2020 afin de maintenir l’augmentation moyenne de la température mondiale à moins de 1,5 degrés Celsius, comme l’exige l’Accord de Paris sur le climat.