Greenpeace poursuit le géant italien de l’énergie ENI

L’italien ENI est une société énergétique mondiale, qui s’appuie sur le pétrole et le gaz naturel et désormais sur les énergies renouvelables pour produire de l’électricité.

Greenpeace Italie poursuit le géant italien de l’énergie ENI pour sa contribution au réchauffement climatique, a-t-il déclaré mardi, dans le cadre de la dernière d’une série de poursuites sur le climat à travers le monde.

L’organisation environnementale et collègue écologiste ReCommon a porté plainte avec 12 citoyens de régions d’Italie gravement touchées par des événements météorologiques extrêmes, a déclaré Greenpeace dans un communiqué.

La poursuite était « pour les dommages passés et futurs potentiels résultant de sa contribution au changement climatique, dont ENI était bien consciente mais a choisi d’ignorer pendant des décennies », a-t-il déclaré.

Le procès comprend également les deux principaux actionnaires d’ENI, le ministère de l’Economie et le prêteur public italien Cassa Depositi e Prestiti (CDP), qui « influencent fortement les politiques de l’entreprise ».

Greenpeace a déclaré que les politiques d’ENI étaient « en violation flagrante de l’Accord de Paris » signé par l’Italie, qui, selon elle, avait des implications directes sur les engagements climatiques d’entreprises comme ENI.

« ENI a réalisé des bénéfices records en 2022, mais continue d’investir dans l’expansion de son activité dans les combustibles fossiles, en ignorant les impacts climatiques et en ignorant les communautés locales », a déclaré Chiara Campione de Greenpeace.

Les plaignants ont demandé au tribunal de Rome de statuer sur la question de savoir si ENI a causé ou non des dommages par « violations de leurs droits fondamentaux à la vie, à la santé et à la vie privée et familiale ».

La poursuite est la première du genre contre une société privée en Italie.

Au cours des dernières années, un nombre croissant d’organisations et de citoyens se sont tournés vers les tribunaux pour critiquer ce qu’ils qualifient d’inaction gouvernementale face au climat.