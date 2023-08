Greenpeace critique la nouvelle loi polonaise sur la protection des rivières

Les écologistes ont critiqué une loi controversée adoptée en Pologne pour revitaliser l’Oder.

Greenpeace a déclaré que la nouvelle loi manquait de consultation publique avant d’être adoptée et ne protégerait pas l’Oder.

La rivière Oder a été touchée l’année dernière par la croissance d’algues toxiques qui ont causé la mort massive de poissons.

Une prolifération d’algues toxiques a frappé la rivière à la frontière polonaise avec l’Allemagne l’été dernier, avec au moins 300 tonnes de poissons morts retirés de l’eau alors que les tensions montaient entre les deux pays.

En réponse à la catastrophe environnementale, Varsovie a adopté jeudi soir une nouvelle loi qui comprend des dispositions pour de nouvelles usines de traitement de l’eau et vise à imposer des exigences plus strictes aux sites industriels.

Mais Greenpeace a déclaré que le gouvernement avait « ignoré la voix du public et des scientifiques » en adoptant la loi, dans une déclaration sur le site de médias sociaux X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Ils ont critiqué ce qu’ils ont qualifié de manque de consultation et ont déclaré que le projet de loi « ne protégera pas l’Oder » et continuera d’être pollué.

Le Fonds mondial pour la nature (WWF) avait précédemment critiqué le projet de loi pour se concentrer sur « une réglementation plus poussée de l’Oder (et d’autres fleuves), qui détruira davantage l’écosystème et sa capacité à se nettoyer ».

La loi autorise la construction de nouvelles infrastructures, y compris la modernisation des systèmes d’égouts et la construction de nouvelles usines de traitement des eaux, dont le coût est estimé à environ 9,5 milliards de zlotys (2,3 milliards de dollars).

La nouvelle loi oblige également les grands sites industriels, comme les mines, à investir dans des systèmes de réduction des rejets d’eau salée.

La croissance des algues toxiques a été déclenchée par l’introduction de niveaux élevés de sel dans les eaux, selon le ministère allemand de l’environnement, qui a déclaré qu’il y avait un « manque d’informations disponibles » sur la cause.

La Pologne a également accusé les algues toxiques de la mort massive de poissons, mais a déclaré que la catastrophe avait très probablement été causée par une mauvaise qualité de l’eau en raison de températures élevées et de niveaux d’eau très bas.

Les autorités polonaises et allemandes de chaque côté de la rivière ont déclaré qu’elles étaient déterminées à empêcher de futures catastrophes de se produire, mais se sont affrontées sur la responsabilité et la meilleure façon de contrôler les algues.