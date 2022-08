Greenford poignardé: OAP, 87 ans, poignardé à mort sur un scooter de mobilité après avoir été «entouré par une foule dans une violence non provoquée»

Un homme âgé qui a été poignardé à mort en plein jour alors qu’il conduisait son scooter de mobilité a été nommé Thomas O’Halloran.

Le musicien ambulant, 87 ans, a été attaqué dans un “acte choquant” de “violence non provoquée” à Cayton Road, Greenford dans l’ouest de Londres juste après 16 heures hier.

Thomas O’Halloran a été poignardé à mort hier à Londres Crédit : fourni

Il conduisait son scooter de mobilité lorsqu’il a été entouré par un gang et poignardé, selon des témoins 1 crédit

Les médecins se sont précipités sur les lieux, mais la victime n’a pas pu être sauvée Crédit : Gary Stone

On pense qu’il était entouré d’une bande de jeunes avant d’être mortellement blessé.

Aucune arrestation n’a été effectuée.

Les voisins du héros se sont précipités pour essayer de sauver la vie de Thomas avant l’arrivée des ambulanciers, mais il a été déclaré mort sur les lieux.

On pense que le tueur s’est enfui dans les secondes qui ont suivi l’horrible embuscade.

Thomas était bien connu dans la région et se promenait souvent avec son accordéon devant un Tesco à proximité et la gare. Il vivait à Greenford depuis les années 70.

Les habitants disent qu’il a joué pour collecter des fonds pour les réfugiés ukrainiens. Certains de ceux qui vivaient dans la région lui avaient donné le surnom de “Mr Bond”, tandis que d’autres le connaissaient affectueusement sous le nom d'”Oncle Tom”.

Le voisin Anushka Burnett, 37 ans, a déclaré: «Il est absolument adorable, c’est l’un des meilleurs voisins.

“Il est très utile. Si je suis dehors en train d’essayer de nettoyer ou quelque chose ou si j’ai besoin de quoi que ce soit, d’outils, il les fera apparaître.

“Il est tellement serviable, adorable, a toujours des conversations avec tout le monde. Dès qu’il vous voit sortir, approchez-vous et il commencera à vous parler.

“A son âge, il aimerait toujours avoir une blague aussi, toujours en riant.”

On pense que Thomas se dirigeait vers le pub lorsque l’attaque s’est produite, a déclaré un ami.

Sa fille a dit aujourd’hui au Sun qu’elle était trop bouleversée pour parler.

Frasley Coutinho, qui vit à proximité du lieu de l’attaque, a déclaré avoir vu un groupe de “jeunes garçons” se rassembler autour du vieil homme.

“Cela s’est passé en plein jour en été sur une route très fréquentée”, a-t-il ajouté.

”Quand j’en ai entendu parler, j’ai juste vérifié le [CCTV] images. Je pense que tout s’est passé juste avant dans une ruelle.

L’HORREUR EN PLEIN JOUR

”Dès que [the victim] sortit de [of the alleyway], il était en grande détresse. Un passant a vu qu’il était en détresse et a alerté quelqu’un d’autre.

”Il était clair que quelque chose n’allait pas avec lui, mais je ne pouvais pas voir de sang. “Il était paniqué et savait que quelque chose n’allait pas.”

Tony Paraskeba, 52 ans, a déclaré au Evening Standard : « C’est tellement triste. Mon fils l’aimait.

“Il lui demandait de klaxonner sur le scooter chaque fois qu’il le voyait et il le ferait. Il est tellement bouleversé.

« Pourquoi quelqu’un ferait-il du mal à un vieil homme ? »

La mort de Thomas marque le sixième homicide dans la capitale en seulement quatre jours.

La police veut parler à toute personne possédant des images de caméra de tableau de bord ou de casque de vélo qui utilisait l’avenue Western A40 en direction est près de Cayton Road et Welland Gardens entre 13 h 15 et 16 h 15.

S’exprimant sur les lieux du crime aujourd’hui, le surintendant principal Sean Wilson a déclaré: “Je comprends que notre communauté sera à juste titre choquée et consternée par cet incident, tout comme moi.”

L’inspecteur-détective en chef Jim Eastwood, du Met’s Specialist Crime Command, a déclaré: “Si vous avez vu la victime ou capturé quelqu’un agissant de manière suspecte dans la région, il est impératif que vous preniez contact.”

Le surintendant principal Sean Wilson, responsable des services de police à Ealing, a déclaré: «Il s’agit d’un incident horrible qui va naturellement provoquer une inquiétude considérable.

«Nous soutenons nos collègues spécialisés dans la criminalité alors qu’ils s’efforcent de comprendre ce qui s’est passé et d’identifier qui est responsable de cet horrible crime.

“Le soutien du public est crucial. La police et la communauté doivent travailler ensemble pour identifier les délinquants violents et les retirer de nos rues.”

Les Londoniens ont été stupéfaits par une vague de crimes graves ces derniers jours.

“UN ACTE CHOQUANT”

Aux premières heures de samedi, Kacey Boothe, 25 ans, a été abattu devant la première fête d’anniversaire d’un enfant à Walthamstow.

Stephen Goodman, 60 ans, a été mortellement blessé lors d’une bagarre à Dagenham, dans l’est de Londres, dimanche. Un homme de 23 ans a été accusé de meurtre.

Sonny Booty, 36 ans, a été retrouvé mort à une adresse à Lewisham, dans le sud-est de Londres, dimanche. Un homme de 53 ans a été accusé de meurtre.

Un homme a été poignardé à mort en plein jour à Soho, dans le centre de Londres, lundi.

La dame du dîner scolaire Aziza Bennis, 58 ans, a été poignardée à mort chez elle à Acton, dans l’ouest de Londres, mardi. Une femme de 21 ans a été accusée de meurtre.

Il y a également eu une série d’attaques non mortelles. Lundi, trois personnes ont été abattues à Brent. Les flics ont lancé une chasse à l’homme après qu’un garçon de 17 ans et deux hommes ont été abattus.

Et une femme dans la trentaine a été violée lors d’une attaque d’horreur par un inconnu dans une rue du nord de Londres aux petites heures du matin.

Toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider la police doit appeler le 101 avec la référence CAD 4691/16 Aug

Le surintendant en chef de la police métropolitaine, Sean Wilson, s’est entretenu avec les médias sur les lieux aujourd’hui Crédit : PA

La tragédie a stupéfié la communauté locale Crédit : LNP

Des voisins ont rendu hommage aujourd’hui à un homme “charmant” qui jouait de son accordéon pour récolter des fonds pour les réfugiés ukrainiens Crédit : LNP

Le scooter de M. O’Halloran a été emporté hier soir Crédit : Gary Stone