Greene retire la résolution de censure contre Tlaib

La représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) a déclaré qu’elle avait retiré sa résolution visant à censurer la représentante Rashida Tlaib (D-Mich.) mardi soir après que la Chambre ait avancé une résolution distincte visant à censurer Tlaib.

La Chambre a finalement approuvé l’autre mesure censurant Tlaib par 234 voix contre 188 ; 22 démocrates ont voté pour censurer leur collègue, et quatre républicains ont voté contre.

Greene a déclaré aux journalistes qu’elle avait retiré sa résolution parce qu’elle ne voulait pas rivaliser avec une autre résolution.

« Je ne fais pas partie du leadership. Je ne suis pas le président, je ne suis pas le chef de la majorité, je ne suis pas le whip et je ne ferai pas partie d’une résolution de censure concurrente parce que les dirigeants n’ont pas réussi à l’organiser », a déclaré Greene. “Donc, pour ma part, j’ai décidé de le retirer.”

« Elle est censurée. C’est ce que j’avais décidé de faire, et c’est ce qui se passe », a poursuivi Greene. “Mais je pense que le plus gros problème est que nous avons besoin que le leadership soit organisé et ne force pas les républicains à se faire concurrence.”

La résolution de censure concurrente a été présentée par son compatriote géorgien Rich McCormick (à droite). La chambre a rejeté une motion dirigée par les démocrates visant à annuler la résolution plus tôt mardi.

Greene a initialement présenté une résolution visant à censurer Tlaib pour ses commentaires condamnant Israël pour sa réponse au Hamas et à la crise humanitaire croissante à Gaza. Sa première tentative de pénaliser le démocrate du Michigan a échoué et elle a préparé une deuxième résolution, qui rivalisait avec celle de McCormick.

Ces résolutions ont été adoptées après que Tlaib, le premier membre palestinien américain du Congrès, ait été au centre d’une controverse ce week-end pour avoir publié une vidéo sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, dans laquelle il disait que le président Biden « soutenait le génocide du peuple palestinien ». en raison du soutien de son administration à Israël dans sa guerre contre le Hamas. La vidéo comprenait également la phrase « du fleuve à la mer », qui a suscité un tollé des deux côtés de l’allée.

McCormick a voté en faveur de la résolution de Greene parce qu’il s’opposait au libellé du projet de loi qui accuse Tlaib de « mener une insurrection au Capitole des États-Unis ». La mesure accuse également Tlaib d’« activité antisémite » et de « sympathie pour les organisations terroristes ».

En réponse à la résolution de McCormick, Greene a déclaré « qu’ils auraient pu communiquer au sein de la conférence ». Elle a déclaré avoir envoyé une lettre à ses collègues au sujet de son projet de loi la semaine dernière, offrant ainsi à d’autres la possibilité de « dire s’ils avaient des problèmes ou non ».

Greene a déclaré qu’elle n’avait aucune raison d’être contrariée car elle était sûre que la résolution de censure de McCormick serait adoptée. Elle pense que le parti aurait pu faire un meilleur travail en organisant son mouvement.

« La semaine dernière et maintenant cette semaine, il n’y a eu aucune communication sur la censure du membre démocrate le plus antisémite, pro-Hamas et pro-terroriste du Congrès », a-t-elle déclaré. “Et donc, je refuse simplement de faire partie d’un système en échec, et j’aimerais voir du changement dans notre parti.”

Elle a déclaré que prendre sa résolution alors que personne ne le lui avait demandé était de « faire la bonne chose ».

“Je pense que je prends la grande route… et que je fais ce qui est en réalité plus professionnel”, a déclaré Greene. “Et en fait, je suis très heureux de cette décision.”

Elle a déclaré qu’elle n’avait pas communiqué avec McCormick qu’elle retirait sa résolution avant le vote.

“Il ne s’agit pas de Rich McCormick, personne ne se soucie de Rich McCormick”, a-t-elle déclaré. “La plupart des gens n’ont aucune idée qu’il fait ça, la plupart des gens pensent que c’est ma résolution.”