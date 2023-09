Greene rejette catégoriquement deux projets de loi de dépenses après que McCarthy ait renoncé à l’aide à l’Ukraine

La représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) a déclaré dimanche qu’elle était un « non catégorique » à deux projets de loi de dépenses après que le président Kevin McCarthy (R-Calif.) a déclaré que l’aide à l’Ukraine serait incluse dans la législation malgré l’opposition du républicain de Géorgie.

McCarthy a déclaré samedi que il conservera l’aide à l’Ukraine dans le projet de loi de financement du Pentagone, un revirement par rapport à son annonce un jour plus tôt qu’il retirerait l’argent après que Greene se soit joint aux conservateurs la semaine dernière pour bloquer l’avancement du projet de loi.

Greene a répondu à cette décision dans un série de posts sur Xanciennement connu sous le nom de Twitter, se plaignant que la direction de la Chambre avait rompu sa promesse en se préparant à présenter un projet de loi de crédits financé par l’Ukraine au sein de la commission du règlement de la Chambre.

« Cette règle est la première étape pour faire avancer ce prix du sang au Congrès », a-t-elle écrit.

« Malheureusement, il semble que certains des conservateurs les plus fervents de la Chambre vont voter en faveur de cette règle pour faciliter… le « processus ». Voter oui à cette règle signifie plus d’argent pour l’Ukraine. C’est si simple. Personne qui veut la paix ne devrait voter oui sur la règle pour faire avancer les projets de loi. C’est pourquoi je suis un NON DUR sur l’ensemble des règles et un chèque en blanc pour l’Ukraine !

McCarthy a déclaré qu’il avait décidé d’inclure les 300 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine après avoir reconnu qu’une autre mesure de dépenses prévue cette semaine – celle qui finance le Département d’État et les opérations étrangères – comprend également de l’argent pour le pays en difficulté. Le président a fait valoir que supprimer l’aide à l’Ukraine de la mesure du Département d’État « devient plus difficile à faire ».

Les dirigeants du GOP ont annulé la semaine dernière un vote prévu sur un projet de loi provisoire à court terme, connu sous le nom de résolution continue, au milieu de l’opposition conservatrice au sein de la étroite majorité du GOP. Le financement gouvernemental s’épuisera à la fin du mois, à moins qu’une mesure provisoire ne soit adoptée cette semaine.

Les Républicains s’efforcent également de faire adopter des projets de loi de dépenses individuels, notamment sur les mesures en matière de défense et d’opérations étrangères, dans l’espoir que les progrès réalisés sur ces mesures susciteront suffisamment de bonne volonté auprès des conservateurs récalcitrants pour tenter à nouveau un projet de loi de financement à court terme.

Le représentant Garret Graves (R-La.) a déclaré à The Hill que la Chambre pourrait voter des amendements visant à supprimer l’aide à l’Ukraine des projets de loi de dépenses du Pentagone et du Département d’État.

La position de Greene ne sera pas un choc pour McCarthy, qui a déclaré aux journalistes ce week-end qu’il s’attend à ce qu’elle s’oppose au vote procédural sur les quatre projets de loi en raison du financement de l’Ukraine.

La semaine dernière, un groupe de conservateurs de la Chambre s’est opposé à la majorité républicaine et a bloqué à deux reprises le Le projet de loi de financement du Pentagone doit être débattu et voté à la Chambre.

