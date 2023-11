Greene prépare la deuxième série de résolutions sur la censure de Tlaib au milieu du tollé suscité par les commentaires sur le génocide

La représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) va tenter de forcer le vote sur une résolution censurant la représentante Rashida Tlaib (D-Mich.) cette semaine, lançant une deuxième tentative de pénaliser la démocrate du Michigan pour ses critiques de Israël suite à l’attaque meurtrière du Hamas contre l’allié américain.

Mais la deuxième tentative de censurer Tlaib – le seul membre palestino-américain du Congrès – intervient dans un contexte de critiques croissantes à l’encontre du législateur démocrate, qui a publié une vidéo sur X ce week-end dans laquelle il disait que le président Biden « soutenait le génocide du peuple palestinien » en raison de le soutien de son administration à Israël dans sa guerre contre le Hamas. La vidéo a suscité un tollé des deux côtés de l’allée.

La Chambre a refusé de censurer Tlaib la semaine dernière, certains législateurs contestant le libellé de la résolution de Greene. Mais au cours du week-end, la républicaine de Géorgie a déclaré qu’elle révisait le libellé et qu’elle réintroduirait la législation, ouvrant ainsi la voie à un autre vote sur la punition de la députée.

Cette semaine également, la Chambre poursuivra le processus d’attribution des crédits tout en envisageant une mesure provisoire à mesure que la date limite de financement du 17 novembre se rapproche.

Du côté du Sénat, les Républicains réfléchiront à ce qu’il faut faire face à l’attente de plusieurs mois du sénateur Tommy Tuberville (Républicain de l’Alabama) sur les promotions militaires, qui suscite d’intenses frustrations au sein de la conférence du GOP. La Chambre haute devra également réfléchir à la voie à suivre en matière d’aide à Israël après que la Chambre a approuvé une mesure de financement autonome pour Tel Aviv qui n’inclut pas le soutien à l’Ukraine – une omission clé qui suscite l’opposition des membres des deux partis.

Greene va réintroduire la résolution de Tlaib

Greene a déclaré ce week-end qu’elle réintroduirait sa résolution visant à censurer Tlaib cette semaine, après qu’un groupe de 23 républicains se soit rangé du côté des démocrates en votant en faveur du dépôt de la mesure disciplinaire initiale la semaine dernière.

La résolution initiale accusait Tlaib « d’activités antisémites, de sympathie pour les organisations terroristes et de conduite d’une insurrection au Capitole des États-Unis », en mettant l’accent sur les critiques passées d’Israël et sa participation à une manifestation anti-guerre au Capitole le mois dernier.

Les législateurs des deux côtés ont toutefois contesté l’utilisation par Greene du mot « insurrection », qui a conduit à un effort réussi pour présenter la mesure.

Samedi, Greene a déclaré qu’elle supprimait le mot « insurrection » de la résolution, le remplaçant par « occupation illégale », et qu’elle réintroduirait ensuite la législation. Greene présentera la résolution en tant que résolution privilégiée cette semaine, a confirmé une source proche à The Hill, ouvrant la voie à un autre vote sur la pénalisation de Tlaib.

Une fois que Greene aura présenté la résolution en tant que résolution privilégiée, les dirigeants disposeront de deux jours législatifs pour agir. Greene a appelé les 23 républicains qui ont voté en faveur du dépôt de la résolution la semaine dernière à se joindre à elle pour pénaliser Tlaib cette semaine.

« Espérons que les 23 républicains qui ont voté non pour censurer les pro-terroristes, pro-Hamas, anti-israéliens et antisémites Rashida Tlaib utiliseront leur liberté d’expression au Congrès pour censurer (condamner) les discours, les mensonges et les actions du terroriste Tlaib qui ont incité à une occupation illégale. le 18 octobre », elle écrit le X.

La tentative de censure de Tlaib cette semaine intervient dans un contexte de surveillance accrue du démocrate du Michigan. Ce week-end, Tlaib a posté une vidéo sur X qui affirmait que Biden « avait soutenu le génocide du peuple palestinien » grâce au soutien de son administration à Israël contre le Hamas.

« Nous nous souviendrons de 2024 », déclare Tlaib à la fin de la vidéo, qui présente ensuite un autre message écrit : « Joe Biden a soutenu le génocide du peuple palestinien… le peuple américain n’oubliera pas… Biden, soutenez un cessez-le-feu maintenant. …. Ou ne comptez pas sur nous en 2024. »

La vidéo a suscité des critiques bipartites.

La Chambre poursuit le processus de crédits ; yeux provisoires

Cette semaine, la Chambre continuera de travailler sur le processus de crédits annuels – en vue d’un projet de loi provisoire alors que la date limite de financement du 17 novembre se rapproche.

Le président Mike Johnson (R-La.) a déclaré à « Fox News Sunday » que les législateurs travaillaient sur un projet de loi provisoire au cours du week-end, alors qu’il devient de plus en plus clair que le Congrès ne sera pas en mesure d’adopter les 12 projets de loi de crédits avant la date limite imminente.

« La raison pour laquelle j’ai l’air un peu hagard ce matin, Shannon, c’est parce que je me suis réveillé tard hier soir. Nous avons travaillé tout le week-end. En guise de mesure provisoire, nous reconnaissons que nous ne pourrons peut-être pas finaliser tous les projets de loi de crédits avant la date limite du 17 novembre. Mais nous allons continuer de bonne foi », a déclaré Johnson.

La question reste ouverte de savoir à quoi ressembleraient les paramètres d’un projet de loi provisoire, sous la présidence de Johnson. Johnson a proposé d’adopter un projet de loi de dépenses à court terme jusqu’au 15 janvier, ce qui donnerait au Congrès plus de temps pour examiner les 12 projets de loi de crédits.

Peu de temps après que le Républicain de Louisiane ait pris le marteau, les conservateurs radicaux ont indiqué qu’ils pouvaient lui donner une certaine marge de manœuvre sur les questions budgétaires – un certain nombre d’entre eux ont reconnu qu’une mesure provisoire serait nécessaire, même s’ils étaient opposés à la poursuite des résolutions dans le passé.

La façon dont le nouveau président gérera la prochaine échéance de financement sera significative : la décision de l’ancien président Kevin McCarthy (R-Calif.) de présenter un projet de loi provisoire « propre » en septembre a contribué à son éviction finale.

Alors que les législateurs travaillent en coulisses à l’élaboration d’un projet de loi provisoire, la Chambre devrait poursuivre cette semaine l’examen d’un projet de loi de crédits finançant les transports, le logement et le développement urbain, ainsi que les agences connexes. La chambre devait se prononcer sur le projet de loi la semaine dernière, mais les dirigeants ont repoussé le vote final en raison des inquiétudes des membres concernant les réductions des dépenses et le financement d’Amtrak.

Jusqu’à présent, la Chambre a adopté sept projets de loi de crédits et le Sénat en a approuvé trois.

Le Sénat aux prises avec Tuberville, un rebelle

Cette semaine, le Sénat continuera à se demander comment briser l’emprise de Tuberville sur les promotions militaires, après que les frustrations suscitées par le blocus républicain de l’Alabama aient éclaté lors de la conférence du GOP.

Les sénateurs républicains issus de l’armée ont lancé un effort public pour surmonter cette emprise la semaine dernière, en tentant d’avancer sur 61 promotions militaires. Tuberville, cependant, les a tous bloqués car il reste déterminé à protester contre une politique du Pentagone qui couvre les frais de déplacement du personnel militaire qui se déplace pour des soins d’avortement.

Plus de 370 promotions ont été bloquées à cause du blocus de Tuberville.

Le sénateur Dan Sullivan (Républicain de l’Alaska), qui a mené l’offensive publique de la semaine dernière, s’est engagé à retourner à la Chambre pour tenter de promouvoir les candidats. Dans le même temps, certains sénateurs ont laissé la porte ouverte à une résolution permanente rédigée par le sénateur Jack Reed (DR.I.), président de la commission sénatoriale des services armés, et le sénateur Kyrsten Sinema (I-Arizona). cela permettrait aux législateurs de déplacer la plupart des candidats militaires dans un bloc jusqu’à la fin de l’année.

Les républicains du Sénat se réuniront probablement cette semaine en conférence pour discuter de la voie à suivre en matière de blocus, a déclaré un assistant du Sénat républicain à The Hill.

Israël aide dans les airs

L’aide à Israël sera au centre des préoccupations cette semaine au Capitole alors que la Chambre et le Sénat restent en désaccord sur la manière d’envoyer de l’aide à l’allié le plus proche des États-Unis au Moyen-Orient.

La Chambre a approuvé la semaine dernière un programme d’aide à Israël de 14,3 milliards de dollars, qui comprenait un montant égal de réductions du financement de l’IRS approuvé en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation des démocrates l’année dernière, une disposition qui a suscité une forte opposition de la part des démocrates. La législation a également omis de financer l’Ukraine, ce qui a encore suscité l’opposition démocrate et mis la Chambre en désaccord avec le Sénat.

Les législateurs de la Chambre haute – y compris les deux chefs de parti – ont souligné l’importance de transférer l’aide d’Israël avec l’aide de l’Ukraine, une perspective qui n’a pas été acceptée parmi les Républicains de la Chambre. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer (DN.Y.), a demandé à la Chambre d’approuver la demande supplémentaire d’environ 100 milliards de dollars de la Maison Blanche.

Le Sénat devra discuter cette semaine des prochaines étapes après que la Chambre aura approuvé son projet de loi portant uniquement sur Israël, et alors que la pression monte sur le Congrès pour qu’il envoie de l’aide à Israël alors que ce pays reste impliqué dans une guerre avec le Hamas.

La sénatrice Lindsey Graham (RS.C.) a déclaré dimanche que même si la Chambre avait approuvé son projet de loi distinct sur Israël, le Sénat pourrait toujours adopter une législation prévoyant un financement pour Tel Aviv et Kiev.

«Nous ne pouvons pas mettre fin à l’Ukraine, laisser Poutine s’en tirer sans problème. Voilà Taiwan si vous faites cela. Je suis définitivement pour Israël. Je pense donc que vous verrez un ensemble de mesures concernant la sécurité des frontières, le financement pour l’Ukraine et le financement pour Israël sortir du Sénat probablement comme un seul ensemble. Je soutiendrais cela », a-t-il déclaré à l’émission « State of the Union » de CNN.

Al Weaver a contribué.

–Mis à jour à 6h52