Greene parle du jeu de receveur et des nouveaux arrivants | WVU Football

Le quart-arrière senior Garrett Greene a terminé le match de samedi contre l’Université d’Albany avec 236 verges par la passe et trois touchés dans les airs, ce qui lui a valu de nombreux éloges envers les receveurs de l’équipe lors d’une conférence de presse d’après-match.

« Je peux parcourir la liste et parler de chacun d’entre eux », a déclaré Greene lors de la conférence de presse d’après-match. « Vous savez, de Hudson [Clement] à Preston Fox à Jayden Bray à Justin Robinson à tous Rodney [Gallagher III]. Rodney a fait quelques prises énormes aujourd’hui… Day-Day Farmer.

Parmi les neuf joueurs ciblés par Greene samedi, cinq ont eu plus d’une réception et six ont eu 30 yards de réception ou plus.

Greene a parlé des ajouts au corps de réception, comme Bray, transféré de l’Oklahoma State, et Robinson, transféré de l’État du Mississippi. Robinson a marqué son premier touchdown pour les Mountaineers sur une passe de 12 yards, et Bray a eu une réception de 44 yards.

« Ils ont été formidables. J’étais content d’avoir pu donner à J-Rob son premier touchdown en tant que Mountaineer. Et puis J-Bray, je n’ai même pas pu voir la réception. J’étais au sol, mais J-Bray avait fait une sacrée réception et celle-là a presque marqué », a déclaré Greene.

« Ils ont donc été des ajouts énormes, énormes, et ils ont fait un excellent travail en s’intégrant à notre culture ici. C’est mon travail de leur donner le ballon. »

Concernant le retour des receveurs, Greene a déclaré que l’intersaison les avait aidés à progresser.

« Beaucoup d’entre eux ont progressé et ils ont vraiment profité de cette intersaison et du camp d’automne pour être en mesure de jouer un rôle dans les matchs », a déclaré Greene. « Ce soir, nous avons essayé de répartir le travail et de laisser les joueurs faire des actions. »

WVU jouera à nouveau contre l’Université de Pittsburgh au stade Acrisure le 14 septembre à 15h30. Le match sera diffusé sur ESPN et ESPN.