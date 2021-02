La députée républicaine Marjorie Taylor Greene fait fi de sa récente purge des comités de la Chambre pour co-parrainer des projets de loi qui puniraient les étrangers illégaux pour avoir voté aux élections américaines et feraient de l’anglais la langue officielle.

Greene (R-Georgia) a tweeté vendredi qu’elle était ravie de soutenir le «Loi sur la protection de l’intégrité des électeurs», une proposition de son collègue Andy Biggs (R-Arizona) qui en ferait un crime aggravé pour un étranger illégal de voter aux élections fédérales.

2. Rend également les étrangers illégaux expulsables pour avoir commis une telle infraction. – Représentante Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) 12 février 2021

Elle a également annoncé se joindre au représentant Louie Gohmert (R-Texas) pour soutenir HR 997, qui établirait l’anglais comme langue officielle des États-Unis et imposerait ses tests dans le cadre du processus de naturalisation.

2. Il établit également un cadre de mise en œuvre et d’application, notamment en testant l’anglais dans le cadre du processus de naturalisation. – Représentante Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) 12 février 2021

Les deux propositions visent directement la politique d’immigration de l’administration Biden. Le week-end dernier, le Washington Post a publié de nouvelles directives d’application de la loi en matière d’immigration qui visaient à restreindre les critères d’éloignement des migrants qui se trouvent illégalement aux États-Unis. Parmi ceux qui devraient être expulsés figurent des personnes reconnues coupables de crimes aggravés.

Pendant ce temps, la proposition de Gohmert vise vraisemblablement à contrer les ordres exécutifs du président Joe Biden visant à assouplir les normes d’octroi de la citoyenneté américaine aux immigrants, qui, selon Biden lui-même, comprendraient à terme quelque onze millions de personnes ou plus, estimées à vivre illégalement dans le pays.

Aussi sur rt.com Le DHS fera venir plus de 25000 demandeurs d’asile du Mexique après avoir révoqué la politique de Trump

L’administration Biden a annoncé vendredi qu’elle commencerait à accueillir quelque 25 000 demandeurs d’asile actuellement en attente au Mexique. Des responsables anonymes ont également déclaré à l’AP que la Maison-Blanche souhaitait porter le quota de réfugiés à 62 500 pour cet exercice et 125 000 pour 2022, contre 15 000 sous le président Donald Trump et plus de 110000 sous l’administration Obama.

Biden a justifié le renversement des politiques d’immigration en disant que les règles de Trump étaient inhumaines, honteuses et «Contre-productif pour qui nous sommes en tant que pays.» Son secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré que le plan d’asile était «Une autre étape dans notre engagement à réformer les politiques d’immigration qui ne correspondent pas aux valeurs de notre nation.»

Aussi sur rt.com « Précédent dangereux »: la Chambre dépouille la députée de QAnon Greene des postes au comité

Le représentant Biggs faisait partie des républicains qui condamné la levée des restrictions de Trump sur les demandeurs d’asile, protestant que cela équivaut à «Un signe de bienvenue officiel à des centaines de milliers d’étrangers illégaux» et un «Capitulation complète face aux politiques d’ouverture des frontières.»

Les approbations de Greene surviennent une semaine après que onze républicains se soient rangés du côté des démocrates pour la dépouiller de ses tâches au comité, citant son «discours de haine» et son soutien aux théories du complot comme QAnon alors qu’elle était une simple citoyenne. Les démocrates ont même cherché à expulser Greene du Congrès, affirmant qu’elle représentait un danger de « préjudice » aux autres membres du Congrès et aux Américains en général, mais ne disposait pas de la majorité des deux tiers pour le faire.

Il est peu probable que les propositions de Biggs et Gohmert deviennent loi, car les démocrates ont la majorité à la Chambre, ainsi que le Sénat grâce au vice-président Kamala Harris.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!