Greene dépose une requête pour destituer le secrétaire à la Sécurité intérieure, Mayorkas

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

La représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) a déposé jeudi une motion appelant à la destitution du secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, pour la gestion par l’administration Biden de la frontière sud des États-Unis. La décision de Greene attire l’attention sur une question que certains républicains espéraient mettre de côté alors que le parti réévalue son utilisation de son pouvoir de destitution. Depuis qu’ils ont repris le contrôle de la Chambre en janvier, les républicains ont menacé plusieurs membres de l’administration Biden – y compris le président Biden lui-même – de destitution en raison d’allégations avancées sans fournir un ensemble de preuves solides.

La résolution est privilégiée, ce qui signifie que la Chambre doit l’adopter dans les 48 heures ouvrables. Greene a déclaré qu’elle s’attend à un vote la semaine prochaine.

La mise en accusation d’un secrétaire du Cabinet est rare, et cet effort risque de susciter des réactions négatives de la part des modérés républicains qui ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que la volonté des républicains de la Chambre de faire planer la menace d’une procédure de destitution contre des personnalités démocrates pourrait affecter négativement les chances du parti aux élections de l’année prochaine. La motion intervient également alors que le Congrès est confronté à la date limite du 17 novembre pour adopter des projets de loi de crédits destinés à financer le gouvernement fédéral, sous peine de fermeture.

Un certain nombre de membres d’extrême droite du parti ont cependant fait campagne pour destituer Mayorkas, qui a longtemps été la cible des républicains critiques à l’égard des politiques frontalières et d’immigration de l’administration Biden. En novembre dernier, le chef de la minorité Kevin McCarthy (R-Calif.) a appelé Mayorkas à démissionner ou à faire face à des enquêtes qui pourraient conduire à sa destitution par une majorité républicaine à la Chambre des représentants qui devait prendre le pouvoir quelques semaines plus tard.

Le gouvernement américain commence à nouveau à se préparer à un éventuel arrêt

Mayorkas n’a pas démissionné et, au cours de l’année écoulée, les principales commissions de la Chambre – Surveillance, Sécurité intérieure et Justice – ont tenu des auditions sur la situation à la frontière. Mayorkas et le DHS ont rejeté à plusieurs reprises les affirmations des Républicains selon lesquelles il aurait enfreint la loi pendant son mandat.

Dans un communiqué publié jeudi, la porte-parole du DHS, Mia Ehrenberg, a déclaré que « tandis que la majorité parlementaire a perdu des mois à essayer de marquer des points avec des attaques sans fondement, le secrétaire Mayorkas a fait son travail et s’est efforcé d’assurer la sécurité des Américains ».

« Au lieu de poursuivre leurs mascarades imprudentes de destitution et leurs attaques contre les forces de l’ordre, le Congrès devrait travailler avec nous pour assurer la sécurité de notre pays, s’appuyer sur les progrès réalisés par le DHS et mettre en œuvre les réformes désespérément nécessaires pour notre système d’immigration défaillant que seule la législation peut réparer. » dit-elle.

La résolution de Greene déposée jeudi se concentre spécifiquement sur le Secure Fence Act de 2006, une loi adoptée sous l’administration Bush qui autorisait la construction de 700 miles de clôture le long de la frontière américano-mexicaine et déclarait également que la frontière ne serait sécurisée sur le plan opérationnel que si absolument non contrebande ou des personnes entrent illégalement dans le pays.

La résolution de Greene repose sur son accusation selon laquelle Mayorkas a violé cette loi. Cependant, selon la définition de cette loi, tous les secrétaires à la sécurité intérieure ont violé le Secure Fence Act, étant donné que, depuis son adoption, aucune administration n’a complètement stoppé le flux illégal de contrebande ou de personnes traversant la frontière.

C’est un point que Mayorkas a fait valoir à plusieurs reprises devant le Congrès. En mars, Mayorkas a déclaré à la commission judiciaire du Sénat que, lorsqu’il parle d’avoir un contrôle opérationnel de la frontière, il n’utilise pas la définition qui apparaît dans la loi sur les clôtures sécurisées car, selon ces lignes directrices, « aucune administration n’a jamais eu de contrôle opérationnel. »

« La façon dont je le définis consiste à maximiser les ressources dont nous disposons pour obtenir les résultats les plus efficaces, et nous le faisons effectivement », a-t-il déclaré.

Greene, sans fournir de preuves, a déclaré jeudi à la Chambre que Mayorkas, « plutôt que d’adhérer au serment qu’il a prêté de défendre et de sécuriser notre pays et de faire respecter la Constitution », s’était « engagé dans une conduite incompatible avec les lois ». des États-Unis.” Elle a accusé Mayorkas d’avoir autorisé « l’admission volontaire des personnes qui traversent la frontière » et a déclaré qu’il était « complice » de la fin des restrictions du Titre 42 – la restriction aux frontières à l’époque de la pandémie mise en place par l’administration Trump qui a refusé à la plupart des migrants la possibilité de demander une protection. . La politique du Titre 42 a pris fin en mai, parallèlement à l’urgence de santé publique du gouvernement fédéral contre le coronavirus.

Le sénateur démocrate Joe Manchin déclare qu’il ne se représentera pas

Mayorkas, affirme Greene dans la résolution, n’a pas réussi à protéger les Américains d’une « invasion ».

« Des Américains sont tués, soit par empoisonnement au fentanyl, soit par des passeurs de clandestins », a-t-elle déclaré aux journalistes après avoir quitté la Chambre. « Notre crise de sécurité nationale est hors de contrôle. »

Greene a déclaré que si la mesure n’était pas adoptée, elle déposerait une autre résolution de mise en accusation contre Mayorkas.

« Je ne comprends vraiment pas pourquoi cela ne réussirait pas à ce stade », a-t-elle déclaré.

Les enquêtes républicaines sur Mayorkas n’ont cependant pas réussi à produire suffisamment de preuves pour justifier une procédure officielle de destitution. Lorsqu’on lui a demandé si elle avait parlé de sa résolution au président Mike Johnson (R-La.), Greene a déclaré qu’elle avait essayé de l’appeler au téléphone jeudi matin, mais qu’elle n’avait pas réussi à le joindre.

« Je suis sûre qu’il est très occupé », dit-elle. « Mais j’en ai marre d’attendre tout le monde. Je pense que la plupart des Américains en ont assez d’attendre.

Le bureau de Johnson n’a pas immédiatement répondu jeudi aux demandes de commentaires sur la résolution de destitution.